Diablo 4: Blizzard ist gezwungen, nach neuem Patch Notfallschalter zu drücken

Uniques könnt ihr nach wie vor finden, Uber allerdings nicht.

Es ist ein skurriles Schauspiel, als Europäer morgens aufzuwachen und die internationale Diablo-Community nach stundenlangem Aufruhr zu erleben. Gestern erst wurde Season 1 von Diablo 4 offiziell enthüllt, gleichzeitig landete ein Patch auf den Servern, der das Looten merklich verbessern sollte. Eigentlich ein Geschenk an die Spielerinnen und Spieler: Unique Loot dropt jetzt auch in Höllenflut-Truhen (Helltide Chests), es gibt also in der Theorie einen neuen Weg, an seltene Gegenstände zu gelangen. Damit adressiert Blizzard zumindest in Ansätzen einen der vielen Kritikpunkte am Endgame, die auch unser Experte mit zwei Level-100-Charakteren anspricht.

Problem an der Sache: Die extrem, extrem, extrem seltenen Uber Uniques landeten plötzlich zu oft in den Taschen der Abenteurer. Beispielsweise zogen haufenweise Leute die seltene Harlekinskrone aus den Helltide-Truhen. Blizzard witterte sofort eine Gefahr für die eigene Spielbalance, also zogen die Devs am Notfallschalter. Sämtliche Uber Uniques sind vorerst abgeschaltet, wie Community-Manager PezRadar mitteilt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Wir haben kurzfristig deaktiviert, dass Uber Uniques im Spiel erscheinen können, bis wir das Problem mit den Höllenflut-Truhen in den Griff bekommen. Spielerinnen und Spieler haben also aktuell keine Möglichkeit, die sechs Uber-Unique-Gegenstände zu finden, bis ein Hotfix erscheint, mit dem wir bis Freitagnachmittag pazifischer Zeit rechnen. Normale Unique Items sind aber nach wie vor im Spiel und können in den Truhen gefunden werden.

Die Jagd nach den sechs seltensten Gegenständen dominiert seit Tagen die Diablo-Community, immer wieder berichten Leute von ihren spektakulären Funden. Damit ist erstmal Schluss, zumindest bis Freitagnachmittag nach pazifischer Zeit. Rechnet man mal grob mit 17 Uhr in Kalifornien, stünde die Uhr hier neun Stunden später, also 2 Uhr nachts. Mit ein bisschen Glück könnt ihr also direkt zum Start des Wochenendes am Samstagmorgen wieder regulär nach den Uber Uniques suchen, falls euch das wichtig ist. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.