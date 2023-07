Update 1.0.4 für Diablo 4 ist jetzt da, fixt unzählige Bugs und spendiert euch mehr Unique Loot

Ein neues Update für Diablo 4 ist da! Patch 1.0.4 bringt wichtige Änderungen mit sich und verkürzt hoffentlich die Wartezeit auf Season 1.

Auf Season 1 von Diablo 4 müsst ihr nicht mehr lange warten. Doch schon jetzt ist mit Patch 1.0.4 ein neues Update erschienen, das ein paar wichtige Änderungen mit sich bringt. So werden eine ganze Palette an Bugfixes ausgespielt, während sich eure Chancen auf Unique Loot signifikant verbessern … auch wenn die Verbesserung eigene Probleme mit sich gebracht hat

Wie liefern euch hier einen Überblick: Was Update 1.0.4 für Diablo 4 Wichtiges bietet und was sonst noch in den Patch Notes steht. Lasst uns also keine Zeit verlieren! Übrigens: Gerade gibt es für GameStar Plus-User ein spannendes Gewinnspiel, bei dem ihr die Chance auf eine Nvidia MSI Geforce RTX 4080 und eine Diablo 4-Collector Box habt. Werft am besten selbst einen Blick rein!

Alles, was ihr zu Patch 1.0.4 wissen müsst

Patch 1.0.4 für Diablo 4 ist bereits da und wurde in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 2023 veröffentlicht. Der Download sollte euch bereits auf allen Plattformen zur Verfügung stehen.

Wie groß ist der Download?

Update 1.0.4 ist 200 MB groß, den Patch solltet ihr also fix heruntergeladen haben.

Was steckt in Patch 1.0.4?

Endlich bessere Chancen auf Uniques: Wollt ihr euren Build optimieren, dürfte das mit Patch 1.0.4 in Diablo 4 ab sofort nicht mehr ganz so zäh vonstattengehen. Denn ab sofort können auch sämtliche Helltide Chests beziehungsweise Höllenflut-Truhen einzigartige Items ausspucken - zuvor war das nicht der Fall und ihr musstet dafür auf Weltenbosse oder Albtraum-Dungeons auf der Schwierigkeit Qual oder höher zurückgreifen.

Damit dürften die sogenannten Helltide/Höllenflut-Events, die ihr freischaltet, indem ihr den World Tier-Schwierigkeitsgrad Albtraum erreicht, wesentlich attraktiver werden. Tatsächlich hat General Manager Rod Ferguson persönlich zugegeben, dass er sich nicht darüber im Klaren war, dass es bei Höllenflut-Truhen zuvor keine Chance auf Uniques gab.

Doch Vorsicht! Offenbar gab es mit Patch 1.0.4 neue Probleme bei den Helltide Chests. Community Manager PezRadar verriet auf Discord (via Reddit), dass deswegen Uber Unique Drops (also der wirklich super seltene Kram) deaktiviert werden mussten. Für ein paar wenige Glückspilze kamen die wohl zu oft aus den Höllenflut-Kisten.

Jetzt droppen diese sechs Uber Unique Items vorerst gar nicht mehr. Ein Hotfix soll aber bereits Freitag Nachmittag folgen - mehr Infos dazu findet ihr in unserer dedizierten Meldung zu dem Thema.

Eine ganze Palette an Bugfixes: Update 1.0.4 liefert eine stolze Liste an Bugfixes, die hier sämtlichen Rahmen sprengen würde. Dafür haben wir die kompletten Patch Notes auf Seite 2 dieses Artikels für euch zusammengefasst. Aber so viel schon mal vorweg: Der Patch geht allerlei Fehler beim Gameplay, Koop, Quests und sogar dem HUD an.

1:14 Diablo 4: Season 1 verrät im Trailer, wann es losgeht

Season 1 von Diablo 4 naht

Zu Season 1 von Diablo 4 gibt es jetzt eine ganze Wagenladung handfester Informationen. Am 20. Juli 2023 geht es bereits los und ihr sollt euch insgesamt 12 Wochen in der Saison austoben dürfen. Wir haben natürlich alle Neuerungen, wie ihr an Season 1 teilnehmt und was euch sonst noch erwartet, bereits für euch zusammengefasst:

Was haltet ihr von Patch 1.0.4 für Diablo 4: Freut ihr euch über die Änderungen und Verbesserungen? Was würdet ihr euch für die Zukunft des Action-Rollenspiels wünschen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Season 1 von Diablo 4? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!