Diablo 4: Der Großvater wurde zum ersten Mal weltweit gefunden - das kann das mächtige Schwert

Lilith hat Glück, dass sie wahrscheinlich schon besiegt wurde, bevor der Großvater dropt.

Die Suche nach den sechs seltensten Items in Diablo 4 geht weiter und soeben wurde der Fund eines weiteren bestätigt. Auf Reddit veröffentlichte ein User einen Screenshot eines chinesischen Spielercharakters, der offenbar einen mächtigen Zweihänder namens "Der Großvater" in den Händen hält.

Bislang gab es noch keinerlei Informationen darüber, ob diese Waffe überhaupt schonmal aufgesammelt wurde. Wobei natürlich nicht ausgeschlossen werden kann, dass irgendwo auf der Welt jemand die Klinge besitzt und es nie verraten hat. Oder womöglich nicht einmal weiß, welchen Schatz er oder sie gefunden hat.

Was ist Der Großvater für eine Waffe?

Auch wenn der Name nicht danach klingt, ist Der Großvater eines der mächtigsten Schwerter überhaupt in Diablo 4 und hat eine lange Geschichte. Die Klinge gab es etwa auch bereits in Diablo 2 und in Diablo 3. In Diablo 2 galt sie für viele als die beste Waffe, die man ausrüsten kann.

Die größten Stärken des Schwertes liegen traditionell darin, dass es einmal extrem hohen Schaden verursacht, aber auch einen Lebensbonus spendiert und alle Attribute bufft. Außerdem kann das Schwert nicht durch Abnutzung zerstört werden.

Die gefundene Version des Großvaters scheint zudem tatsächlich einige wirklich gute Werte gewürfelt zu haben. Hier sind die übersetzten Statistiken:

2,740 DPS

+52,5 Prozent kritischer Schaden

+3,526 maximales Leben

+72 Punkte auf alle Attribute

Der kritische Trefferschaden ist um 84 Prozent höher.

Wie bekam der Spieler die Waffe?

Uniques wie Der Großvater sind extrem selten und die Community rätselt schon lange, wie man die Drop-Chance besser kontrollieren kann. Aktuell scheint es aber weiterhin so, dass man in erster Linie verdammt viel Glück haben muss. Laut Reddit wurde die Waffe in diesem Fall in einer Truhe während eines Höllenflut-Events entdeckt.

Neben dem Großvater wurden von den sechs einzigartigen und extrem seltenen Items bisher sonst nur noch die Harlekins Krone und Andariels Antlitz entdeckt. Bislang noch unentdeckt sind:

Verhängnisbringer (Schwert)

Ring der Sternenlosen Himmel (Ring)

Geschmolzenes Herz von Selig (Amulett)

Was denkt ihr über Den Großvater und allgemein über die Situation, dass diese sechs seltenen Items fast unmöglich zu bekommen sind? Ärgert ihr euch über die Mechanik oder findet ihr es spannend, dass diese einzigartigen Objekte sich auch wirklich außergewöhnlich anfühlen? Hättet ihr gern selbst eines davon? Welches? Schreibt es in die Kommentare!