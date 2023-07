Diablo 4: Der Reveal von Season 1 im Liveticker - alle Infos direkt und hautnah

Über Season 1 von Diablo 4 wissen wir schon viel – aber noch längst nicht genug! Das ändert sich jetzt: Blizzard hat zu einem neuen Campfire Chat geladen, wo Entwickler live zusammensitzen und über neue Entwicklungen plaudern. Aber diese Ausgabe wird besonders: Endlich will man die Karten zu Season 1 offen auf den Tisch legen!

Wir begleiten das Event mit unserem GameStar-Liveticker ab 20 Uhr mit. So bleibt ihr immer auf dem neusten Stand, selbst wenn ihr gerade nicht selbst zuschauen könnt oder lieber ganz in Ruhe in eurem Tempo mitlest.

Speichert euch den Artikel also gerne direkt als Lesezeichen ein, um keine Minute zu verpassen.

Die wichtigsten Punkte aus dem Livestream zusammengefasst

Diablo Immortal erhält am 13. Juli 2023 eine Vampirklasse, den Blutritter.

Diablo 4 startet am 20. Juli 2023 seine erste Season namens Saison der Entartungen .

. Entartete Monster können Herzen fallen, die wie besonders mächtige Edelsteine funktionieren und sich in bestimmte Gegenstände sockeln lassen.

Es wird eine neue Questreihe rund um einen Priester namens Cormund geben, der die Verbreitung der Entarteten aufhalten will.

Es gibt einen neuen Bosskampf, sechs neue Unique Items und sieben neue legendäre Aspekte.

Alle weiteren Infos und Trailer könnt ihr im folgenden Liveticker oder in unserer großen Übersicht zu Season 1 nachlesen:

Diablo 4 Season 1 im Liveticker

21:35 Uhr So, das war's! Der Livestream ist vorbei, die wichtigsten Neuigkeiten findet ihr weiter oben als Stichpunktliste zusammengefasst. 21:30 Uhr Aktuell läuft noch eine Q&A-Runde, bei der Fragen aus der Community beantwortet werden. Ein wichtiger Punkt, der viele von euch freuen dürfte: Die Belohnungen für Höllenflut-Events und Albtraum-Dungeos werden erhöht! 21:20 Uhr Der Trailer zu Season 1 ist jetzt auch da, ihr könnt ihn hier anschauen: 1:14 Diablo 4: Season 1 verrät im Trailer, wann es losgeht 21:10 Uhr Grandiose Neuigkeiten! Es wird jetzt noch mehr übernommen, was ihr bereits auf eurem Pre-Season-Charakter freigeschaltet habt! Nicht nur die Lilith-Statuen, sondern auch die aufgedeckten Gebiete der Karte. Alle hiermit verdienten Regionsfortschrittpunkte werden übernommen, euer neuer Charakter könnte am Anfang also viel zu stark sein, wie die Entwickler verraten. Um diesen Fortschritt für Saison-Charaktere freizuschalten, müsst ihr euch nach dem Patch am 18. Juli mit einem Charakter einloggen, der diese Sachen bereits freigeschaltet hat. 21:05 Uhr Die Entwickler haben einige Belohnungen aus dem kostenpflichtigen Premium Battle Pass gezeigt, hier sind die Bilder: 20:55 Uhr Frisch bestätigt: Mit Season 1 wird es ebenfalls einen neuen Boss, neue legendäre Aspekte und neue einzigartige (unique) Gegenstände geben. Hier gibt's noch einen ersten Blick auf die Saisonreise, die viele von euch garantiert noch aus Diablo 3 kennen: 20:48 Uhr Es wird 32 neue Kräfte geben, die mit diesen Herzen verbunden sind.

geben, die mit diesen Herzen verbunden sind. Verseuchte Tunnel sind neue Bereiche in Sanktuario, in denen die Spieler gezielt bösartige Herzen farmen können. Der Patch zu Season 1 erscheint bereits am 18. Juli, ab dem 20. Juli 2023 könnt ihr Saisoncharaktere erstellen und die neuen Inhalte rund um die verseuchten Herzen erleben. 20:44 Uhr Die Saisonmechanik funktioniert so: Elitefeinde haben überall im Spiel, auch auf Level 1, eine Chance verseucht zu sein. Wenn ihr diese besiegt, hinterlässt der Feind ein Herz, das ihr aktivieren könnt. Dann spawnt derselbe Feind noch einmal in einer stärkeren Variante. Besiegt ihr diese ebenfalls, hinterlässt dieser noch ein Herz, das ihr aber aufheben könnt und anschließend in Gegenständ sockeln könnt, die einen neuen verseuchten Sockel haben. Hier ist ein Beispiel für ein solches Herz: 20:35 Uhr Season 1 heißt Season of the Malignant und startet am 20. Juli 2023! Es wartet eine neue Bedrohung: Eine bösartige Pest verseucht Menschen, Tiere und Dämonen. Mehr Infos dazu in Kürze. 20:30 Uhr Es gibt die erste große Neuigkeit: Der nächste größere Patch 1.0.4 steht in den Startlöchern und soll in einigen Stunden erscheinen. Patch Notes gibt's in einigen Stunden, die Entwickler geben aber einen kleinen Vorgeschmack: Höllenflut-Kisten können mit dem Update auch Unique Items droppen! 20:23 Uhr Oha. Das war es schon mit Diablo Immortal. Der Stream legt eine kurze Pause, während neue Entwickler in die Talk-Runde geholt werden. Gleich wird's spannend! 👀 20:17 Uhr Der Blood Knight soll ein Nahkämpfer sein und Schatten- und Blut-Fertigkeiten haben. Der coolste Skill ist aber die Kebab-Attacke, bei der er einen Gegner aufspießt und in seine Feinde schmettert. Für manche Fertigkeiten verwandelt er sich kurzzeitig in ein niederes Vampirmonster . Hier noch zwei Bilder - ich sag’ ja, sieht nach Castlevania aus! 20:10 Uhr Da ist sie schon, die neue Klasse für Diablo Immortal. Sieht aus wie ein Typ aus Castlevania, kann Blutmagie wirken und sich in eine Art Werwolf/Vampir-Hybrid verwandeln. Die Klasse ist ab dem 13. Juli spielbar, also nächste Woche. Den Trailer können wir euch gerade leider nicht einbetten, er soll erst nach dem Stream veröffentlicht werden. 20:02 Uhr Es geht los! Neben den aus anderen Streams bekannten Gesichtern Adam Fletcher (Community Lead) und Rod Ferguson (Diablo-Chef) sind diesmal zwei Entwickler von Diablo Immortal mit dabei. Diablo-4-Designer Joe Shely suchen wir vergebens. 19:55 Uhr In Kürze geht es los. Zunächst dürften uns aber Infos zur neuen Season von Diablo Immortal erwarten, wo unter anderem eine neue Klasse angekündigt wird. Dürfte die meisten von euch aber nicht interessieren, oder? 19:40 Uhr In 20 Minuten geht's los. Falls ihr wissen wollt, was sich unser Diablo-Experte André wünscht, schaut mal in seinen Artikel. Ich sag's euch, der Typ ist ein Verrückter, der seit dem Release nichts anderes spielt. Der weiß, wovon er spricht. Mehr zum Thema Diablo 4: Ich habe zwei Charaktere auf Level 100 gehievt und fühle mich veralbert von André Baumgartner

19:23 Uhr So. Wie versprochen, hier ist die Umfrage - ihr könnt bis zu drei Antworten wählen: 19:00 Uhr So, hallöchen zusammen, die Spätschicht übernimmt jetzt. Schon jemand da? Ich hoffe schon, denn ich bereite gerade eine Umfrage für euch vor! 17:17 Uhr Was wir übrigens schon wissen: Die Story von Diablo 4 wird nicht in Form der Seasons weiter erzählt. Warum das so ist und wie die Handlung trotzdem weitergehen soll, hat Blizzard bereits verraten! 14:45 Uhr »Die Fäulnis breitet sich aus«, heißt es im ersten Teaser zum Reveal heute Abend. Welcher neue Schatten legt sich hier über Sanktuario? Wir sind gespannt! Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter-Inhalt

Wer spricht und was sind die Themen?

Der Campfire Chat findet mit den Entwicklern Joe Piepiora (Associate Game Director) und Tim Ismay (Lead Game Producer) statt, vorher sind aber Chris Liao und Ryan Quinn zu Gast.

Die beiden sprechen zu Beginn über Neuigkeiten und die neue Klasse bei Diablo Immortal, danach übernehmen Joe und Tim mit den neuen Infos zu Season 1 von Diablo 4.

Wo und wann findet das Event statt?

Ihr könnt den Campfire Chat live bei YouTube über den offiziellen Diablo-Kanal verfolgen. Los geht es dort ab 20 Uhr, wobei vor Season 1 noch Diablo Immortal an die Reihe kommt.

Erst danach folgen die großen Infos. Ihr habt keine Zeit oder Lust live zuzusehen? Dann seid ihr hier, richtig – wir fassen in diesem Artikel alle Ankündigungen zusammen!

Was wissen wir schon über Season 1?

Bereits im Mai wurden die ersten Infos zu den Seasons verraten, Nachschub kommt demnach viermal pro Jahr inklusive Battle Pass.

Doch bereits im Vorfeld gibt es viel Diskussionsbedarf unter Fans: So wird zum Beispiel debattiert, ob ein neuer Charakter für jede Season ein gutes Feature oder pure Zeitverschwendung sei.

Bei GameStar Talk sprechen übrigens Maurice Weber und Jessirocks über ihre Erwartungen und Bedenken für die Zukunft von Diablo 4:

1:37:30 Diablo 4 Endgame und Seasons: Jetzt muss Blizzard liefern! - mit Jessirocks und Maurice

Was sind eure Hoffnungen für den heutigen Campfire Chat? Seid ihr gespannt auf den Reveal von Season 1 und welche Punkte müssen die Entwickler unbedingt ansprechen?

Wir freuen uns über eure Kommentare, Anregungen und natürlich auch Feedback zum Liveticker!