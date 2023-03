Wer Teil der Plus-Familie ist, kann sich für einen Diablo 4 Beta-Key registrieren.

Die Diablo 4-Beta rückt immer näher. An zwei Wochenenden könnt ihr euch endlich in die Welt des heiß ersehnten Action-Adventures stürzen und den Prolog sowie das komplette erste Kapitel spielen. Ab dem 17. März geht's für alle Vorbesteller los. Eine Woche später, also am 24. März, können dann auch alle anderen Interessierten reinschauen.

Damit ihr zu den frühen Höllenvögeln gehört, haben wir uns zusammen mit Blizzard etwas famoses überlegt: Als Dankeschön für unsere treuen Plus-Userinnen und -User ermöglichen wir euch den Early-Access-Zugang zur Beta, die sonst nur Vorbesteller erhalten. Und das, solange der Vorrat reicht.

Wir haben euch alle wichtigen Infos nochmal zusammengefasst:

So meldet ihr euch bei unserer Beta-Aktion an

Im Grunde müsst ihr nur zwei Bedingungen erfüllen:

Seid aktives Plus-Mitglied. Tragt eure Daten in unser Formular ein.

Das war's. Damit seid ihr für einen Beta-Key vorgemerkt und müsst nichts weiter tun, als abzuwarten. Solltet ihr aktuell noch kein aktives Plus-Mitglied sein, müsst ihr aber nicht traurig sein. Wenn ihr bis zum 16. März um 08:59 Uhr ein Plus-Abo abschließt und euch in das Formular eintragt, seid ihr mit an Board.

Wichtig: Wir sind zwar sehr zuversichtlich, dass wir alle Eingetragenen mit einem Beta-Key versorgen können, trotzdem möchten wir euch darum bitten, nur dann an der Aktion teilzunehmen, wenn ihr wirklich Interesse und Zeit für die Beta habt. Es wäre schade und ein wenig unsportlich gegenüber den wirklich Interessierten, wenn ihr einen Key bekommt, diesen am Ende aber nicht nutzt.

Alle Infos zur Beta haben wir euch auch nochmal in einen separaten Artikel zusammengefasst:

Alle Fragen und Antworten zur Keyvergabe

Für alle weiteren Fragen haben wir hier ein kleines FAQ zusammengeschrieben, das wir bei Bedarf ergänzen.

Wann erhalte ich einen Key?

Die Keys werden ab dem 16.03.2023 ab 09:00 Uhr vergeben und per Mail an euch verschickt. Die Betonung liegt hier auf "ab". Bitte geratet nicht in Panik, wenn sie nicht um Punkt 9 Uhr bei euch aufschlagen. Checkt aber in jedem Fall auch euren Spam-Ordner ab diesem Zeitpunkt.

Wie löse ich den Key ein?

Zusammen mit dem Key erhaltet ihr von uns eine genaue Anleitung per Mail, wie ihr den Key einlöst. Wichtig ist, dass ihr den Key auf der offiziellen Homepage zu Diablo 4 einlöst und nicht im Battle.net-Launcher.

Gilt der Key nur für PC?

Nein. Sobald ihr den Key erhalten habt und einlösen wollt, könnt ihr euch aussuchen, für welche der teilnehmenden Plattformen (PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S) ihr den Key benutzen wollt.

Wann beginnt die Beta?

Hier nochmal die wichtigsten Eckdaten:

Vorbesteller Beta

Wann geht's los? Am Freitag, den 17. März 2023, um 18:00 Uhr

Wann ist es vorbei? Am Montag, den 20. März 2023, um 21:00 Uhr

Open Beta für alle

Wann geht's los? Am Freitag, den 24. März 2023, um 18:00 Uhr

Wann ist es vorbei? Am Montag, den 27. März 2023, um 21:00 Uhr

Wenn ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch schon jetzt viel Spaß in der Beta!