Diablo 4: Profi verrät, wie ihr in Season 1 viel effektiver leveln könnt

Diablo-4-Experte JessiRocks verrät seinen Trick für effektives leveln.

In wenigen Tagen geht es los: Am 20. Juli 2023 um 19 Uhr startet Diablo 4 in seine erste Season - und wenn ihr mitspielen wollt, müsst ihr gezwungenermaßen einen neuen Charakter anfangen.

Damit sich das Leveln nicht ganz so nervtötend gestaltet, hat der YouTuber und Diablo-Experte JessiRocks jetzt einen ziemlich riskanten Trick veröffentlicht, der euch das Leveln mit ein wenig Arbeit erleichtern soll.

So funktioniert der Trick zum reibungslosen leveln

Was ist der Trick? In Diablo 4 gibt es überall auf der Karte verteilt Stille Truhen . Diese lassen sich mit Flüsternden Schlüsseln öffnen, die ihr mit Obolussen kaufen könnt, die ihr für die Teilnahme an Ingame-Ereignissen erhaltet.

Die Stufe der Truhen richtet sich dabei nach dem Gebiet, in dem ihr sie öffnet. Sobald ihr ein bestimmtes Level, ungefähr Level 20, erreicht habt, könnt ihr zu höherstufigen Gebieten wie etwa Kehjistan wechseln, um dort die Stillen Truhen zu öffnen. So findet ihr hochstufige Ausrüstung, die ihr zwar nicht direkt nutzen könnt, später aber sehr wertvoll sein kann.

Ein Beispiel: Wenn ihr etwa mit Level 20 zwei, drei Truhen in einem Level-40-Gebiet öffnet, habt ihr mit großer Wahrscheinlich direkt eine hochstufige Waffe, die ihr später nutzen könnt.

Im Video könnt ihr euch die Prozedur anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Laut Jessi könnt ihr so eure Leveling-Phase verkürzen, da ihr bessere Ausrüstung habt als das, was normalerweise auf dem aktuellen Level gefunden wird.

Warum ist das besser als normales Looten? Der Experte erklärt, dass man in Diablo in der Regel keine Items auf seinem eigenen Level findet, sondern diese oft einige Stufen unter eurem eigenen Charakterlevel sind - auf Level 20 findet man etwa viele Level-15-Gegenstände.

Durch den Trick könnt ihr, wenn ihr in oft und in verschiedenen Gebieten wiederholt, immer eine Waffe in eurem Lager haben, die perfekt zu eurem aktuellen Fortschritt passt und so die Kämpfe leichter macht. Wer ganz normal levelt und nur das mitnimmt, was ihm das Spiel vor die Füße wirft, wird die meiste Zeit mit Waffen spielen, die einige Level unter der eigenen Stufe angesiedelt sind.

Warnung: Diesen Trick solltet ihr allerdings nur mit Softcore-Charakteren nutzen, bei denen es kein Problem darstellt, wenn sie ins Gras beißen. Da ihr euch hierfür in hochstufige Gebiete begebt, werdet ihr mit starken Feinden konfrontiert, die euch womöglich blitzschnell umlegen können. Den Tod eines Hardcore-Charakters zu riskieren, ist dieser kleine Trick aber nicht wert.