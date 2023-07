Die mysteriösen Runen-Inschriften in Diablo 4 wurden entschlüsselt und sind überraschend witzig

Druiden sind cool! Glaubt ihr nicht? Dann fragt doch Diablo 4 selbst!

Seit dem Release von Diablo 4 beschäftigen zahlreiche Rätsel im Spiel die weltweiten Fans. Da wären zum einen die sechs seltensten Items im ganzen Spiel, die endlich allesamt gefunden wurden. Und natürlich können wir nicht Diablo 4 und Rätsel in den Mund nehmen, ohne das Gestammel mit geheimes Kuhlevel zu beenden.

Ein weiteres Geheimnis wurde jetzt gelüftet: Nämlich das der überall in Sanktuario zu findenden Runenzeichen. Findige Spieler haben die Geheimsprache nun entschlüsselt und die Ergebnisse sind teilweise äußerst amüsant.

1. Fanclub Wolfsfreunde e.V.

Zentrum der neuen Erkenntnisse ist die Kirche des Lichts. Wenn ihr euch dort schon einmal umgeschaut habt, wisst ihr: Dort wimmelt es nur so vor Runenzeichen an Wänden und Inneneinrichtung! Wer denkt, dass dort mystische Zauberformeln zur Bekämpfung von Diablo oder wenigstens das Rezept eines Mönchs für ein verdammt leckeres Omelett verewigt wurden, irrt sich leider.

Vielmehr stehen die Erbauer der Kirche auf Werwölfe. Überall, wirklich überall steht Werewolf . Okay, manchmal sogar nur Werewo oder auch so schöne Abfolgen wie Er Wol Werewolf oder Erewolfwerewolf . Das müsst ihr uns nicht blind glauben, seht doch einfach selbst:

Die Druiden unter euch freuen sich jetzt bestimmt, nicht wahr? Der Reddit-User TheoryOfN hat sich die Collector's Edition von Diablo 4 geschnappt und mit deren Hilfe das Runenalphabet entschlüsselt. Dadurch kam er der kirchlichen Werwolf-Verschwörung auf die Spur.

Die Kirche des Lichts wird sogar noch seltsamer. Erinnert ihr euch noch an die frühe Zwischensequenz mit dem Priester, der den Dorfbewohnern aus seinen heiligen Schriften vorliest? Wer denkt, hier würden Lebensweisheiten gepredigt, täuscht sich erneut.

TheoryOfN hat das Buch übersetzt (Original und übersetzte Fassung) und nun ja, offenbar posaunt der Priester irgendeinen Lorem Ipsum -Platzhaltertext hinaus, ohne Sinn und Verstand.

Habt ihr noch weitere Orte im Kopf, an denen sich Runenzeichen befinden, die ihr gerne übersetzt hättet? Dank der Vorlage von TheoryOfN könnt ihr das jetzt tun! Was sagt ihr denn zu den bisherigen Enthüllungen? Hättet ihr gedacht, dass die Kirche des Lichts dermaßen auf Werwölfe abfährt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!