Diablo 4: So seid ihr live dabei, wenn Blizzard mehr Infos zu Season 1 enthüllt

Die Zukunft von Diablo 4 wird diese Woche enthüllt.

Einige Wochen stehen uns noch bevor, bis Diablo 4 in seine erste Season geht. Doch viele Infos sind dazu noch gar nicht bekannt. Beispielsweise, wann die Season genau startet und welche neuen Inhalte auf uns warten. All das könnte sich allerdings schon diese Woche aufklären.

Blizzard hat einen neuen Entwickler-Livestream angekündigt, der sich genau dieses Thema zur Brust nimmt. Hier bekommt ihr alle Informationen dazu, wie ihr live dabei seid.

Live beim Season-Reveal dabei

Wann geht's los?

Am Donnerstag, dem 6. Juli 2023 um 20 Uhr

Wo läuft das?

Natürlich werden wir den Stream ebenfalls live verfolgen und über alles berichten, was die Entwickler enthüllen. Schaut also vorbei, wenn ihr eine schnelle Übersicht über die wichigsten Informationen braucht!

Mit beim Stream dabei sind die Entwickler Joe Piepiora, Tim Ismay, Chris Liao und Ryan Quinn, letztere sprechen dabei über Diablo Immortal.

9:54 So gut wie mit Diablo 4 war Blizzard seit Jahren nicht mehr - Testvideo

Was wird gezeigt?

Wie einer offiziellen Pressemitteilung von Blizzard zu entnehmen ist, werden tatsächlich inhaltliche Details zu Season 1 angesprochen. Ein paar davon sind ja bereits bekannt, doch noch fehlen viele wichtige Informationen zu den exakten Inhalten. Mit denen rechnen wir im Stream.

Allerdings soll es auch neue Informationen zu zukünftigen Updates geben. Demnach reden die Entwickler auch ein wenig darüber, was sich an der Spielmechanik von Diablo 4 unabhängig von der ersten Season ändern könnte.

Falls ihr zudem Spaß an Diablo Immortal haben solltet, wird es auch dazu neue Informationen geben. Die Infos könnten aber gleichzeitig für alle anderen Diablo-Fans spannend werden, immerhin enthüllt Blizzard eine neue Klasse. Womöglich ja eine Klasse, die es zuvor noch nie in der Serien-Geschichte gab und die später auch in Diablo 4 auftaucht?

Freut ihr euch auf den Entwickler-Stream zu Diablo 4 und Diablo Immortal? Habt ihr Wünsche, Hoffnungen oder Träume, in Bezug auf die Zukunft von Diablo 4? Was erwartet ihr euch von der ersten Season oder habt ihr Diablo 4 gar bereits wieder abgeschrieben? Verratet uns eure Antworten auf diese Fragen in den Kommentaren!