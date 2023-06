Diablo 4: Blizzard entfernt Hinweis auf Kuhlevel und jetzt drehen die Fans erst richtig auf

Die Kühe in Diablo 4 werden noch immer verehrt und selbst ein Patch vermag daran nichts ändern.

Bereits seit dem Release von Diablo 4 suchen zahlreiche Fans weltweit nach dem legendären Kuhlevel, das schon in Diablo 2 und Diablo 3 zu finden war. Einen Großteil der gesamten Story samt offizieller Aussagen von Blizzard haben wir euch in einer großen Zusammenfassung aufbereitet.

Diese Suche wird so leidenschaftlich betrieben, dass es sogar einen eigenen Discord-Server namens D4 - Not Finding A Cow Level gibt, um alle vermeintlichen Indizien besser miteinander kombinieren zu können.

Patch 1.0.3 hat nun einen für die Kuh-Fans wichtigen Hinweis aus dem Spiel entfernt. Das Ziel von Blizzard dürfte klar sein: Hört auf zu suchen, es gibt kein Kuhlevel! Aber das beeindruckt die Spürnasen erwartungsgemäß kein bisschen.

Eine ominöse Quest stand bislang besonders im Fokus, die sich um die sogenannten Ochsengötter drehen soll. Die Quest hat es nie ins finale Spiel geschafft, war bislang aber im Code auffindbar. Sie besagt: Mehrere Relikte sammeln und diese in einem Ritual reinigen, um einen Schlüssel zu einem Keller zu erhalten, in dem Fans den Eingang zum Kuhlevel vermuten. Bislang wurde freilich noch nichts gefunden.

Anonyme Quellen besagen, dass so in etwa die nach Blut gierenden Bestien, pardon, Kühe in Diablo 4 aussehen.