Diablo 4: Die Suche nach sechs ultra-seltenen Items ist früher vorbei als erwartet

Skelettiert, ja so schaut der durchschnittliche Daueritem-Farmer wahrscheinlich irgendwann auf seiner Suche nach den Ultra-Rares aus.

Gamer gegen Statistik, 1 zu 0. Denn was in Diablo 4 selbst angesichts geschätzt mehrerer zehntausend Jahren an Spielzeit als unwahrscheinlich gelten musste, ist geschafft. Die sechs einzigartigen Ultra Rares sind laut Icy-veins.com gefunden worden - nicht von einem Einzelnen, kein Neid!

Dieses Sextett an mächtigen Gegenständen, die quasi jeden Build aufgrund ihrer Boni stärken, hat jeweils derart geringe Dropchancen, dass bisher nur eine sehr kleine Anzahl von Spielern überhaupt einen der Ringe, Helme oder eines der Schwerter finden konnte. Und niemand wird bereits alle sein Eigen nennen dürfen.

Welche Items genau, fragt ihr? Bitte sehr:

Doombringer / Verhängnisbringer (Schwert)

The Grandfather / Der Großvater (Zweihand-Schwert)

Ring of Starless Skies / Ring der Sternenlosen Himmel (Ring)

Andariel’s Visage / Andariels Antlitz (Helm)

Harlequin Crest / Harlekinskrone (Helm)

Melted Heart of Selig / Geschmolzenes Herz von Selig (Amulett)

Selten, seltener, ultra selten

Manchmal heißt selten, wirklich selten. In Diablo 4 ist die Chance, auch nur ein Ultra Rare droppen zu sehen, verschwindend gering und doch hat die schiere Masse an Versuchen inzwischen zu mindestens einem Auftauchen je Item geführt.

Vielleicht hat dieser Farm-Guide ja wirklich Früchte getragen und geholfen, der Mathematik ein Schnippchen zu schlagen. Hier wird nämlich erklärt, wo ihr jeweils suchen solltet, um eure Chance auf jeweils eines oder auch mal zwei der sechs Items zu maximieren.

Aber lange dauern wird es auf alle Fälle, nur eben vielleicht keine Ewigkeit.

19:53 Wie gut ist Diablo 4, wenn ich MMO-Gedöns doof finde? - Maurice zieht ein persönliches Fazit

Und habt auch ihr schon alle sechs beisammen? Okay, Spaß beiseite. Die Chance, dass ein Spieler alleine in der bisherigen Zeit seit Release alle Ultras selbst gefunden hat, dürfte gen Null gehen. Aber habt ihr inzwischen wenigstens eines davon in eurem Besitz? Schreibt uns eure wildesten Farmgeschichten und was eurer tollster Itemfund bisher gewesen ist, gerne in die Kommentare!