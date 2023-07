Diablo 4 geht heute Abend in die erste Season - Das Wichtigste im Schnelldurchlauf

Habt ihr 3 Minütchen Zeit? Dann erklären wir euch schnell, was ihr zu Season 1 von Diablo 4 wissen solltet.

Knapp sieben Wochen nach Release geht es für Diablo 4 in die erste Season-Runde: Heute Abend startet die Saison der Boshaftigkeit. Wir fassen euch in diesem Artikel nochmal in aller Kürze zusammen, worauf ihr euch freuen könnt und was ihr zum Launch wissen solltet.

Die wichtigsten Infos im Schnelldurchlauf

Start der Season : 20. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit

: 20. Juli, 19 Uhr deutscher Zeit Server-Down? Aktuell sind Wartungsarbeiten für 16:30 bis 19:30 Uhr geplant. Über mögliche Server-Downs informieren wir euch in unserer Übersicht.

Aktuell sind Wartungsarbeiten für 16:30 bis 19:30 Uhr geplant. Über mögliche Server-Downs informieren wir euch in unserer Übersicht. Preload? Update 1.1 bereitet euer Spiel auf die erste Season vor und steht bereits seit dem 18. Juli zum Download bereit. Plant dafür etwa 10 GB Speicherplatz ein. Loggt euch unbedingt auch einmal vor den Wartungsarbeiten ein, damit das Update aktiviert wird und ihr bereit für Season 1 seid.

Was ändert sich mit Season 1?

Mit der ersten Season könnt ihr euch auf neue Questreihen, neue Mechaniken, Herausforderungen, Items und mehr freuen. Alles steht unter dem Thema »Boshaftigkeit« und dreht sich um eine Seuche, die besonders starke und bösartige Monster hervorbringt und sogar das Aussehen der Open World verändert.

Außerdem wird mit der anstehenden Saison auch der Battle Pass eingeführt. Damit könnt ihr zusätzliche Belohnungen freischalten, indem ihr Gunst sammelt. Manche Belohnungen gibt es für lau, für andere (etwa Skins oder Reittiere) müsst ihr euch den kostenpflichtigen Premium Pass besorgen.

Hier bekommt ihr noch mehr Infos zu Season 1 und dem Battle Pass:

Wo bekomme ich aktuelle Infos?

Natürlich begleiten wir den Launch von Diablos erster Season für euch. In unserem Live-Ticker seid ihr hautnah mit dabei: Wir informieren euch über den Stand der Server, erste Community-Reaktionen und vieles mehr.

In unserem separaten Artikel zum Server-Status halten wir euch außerdem auch die kommenden Tage auf dem Laufenden, sodass ihr jederzeit checken könnt, ob es gerade größere technische Probleme bei Diablo 4 gibt:

Freut ihr euch auf die erste Season von Diablo 4? Oder seid ihr vom Update 1.1 enttäuscht und legt erstmal eine Pause ein? Erzählt uns doch gerne, was ihr vom offiziellen Stand des Action-Rollenspiels haltet! Wir würden uns auch sehr freuen, euch heute Abend im Kommentarbereich des Live-Tickers begrüßen zu dürfen!