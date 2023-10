Diablo 4: Season 2 wird am Mittwoch endlich genau erklärt - eine wichtige Info gibt's schon jetzt

In etwa zwei Wochen, am 17. Oktober erscheint Season 2 für Diablo 4. Bis auf den Ankündigungstrailer und einige zusätzliche Infos haben wir bisher nicht allzu viel über die neuen Inhalte erfahren, was sich aber diese Woche endlich ändert. Denn am Mittwoch, den 4. Oktober verrät Blizzard in einem Livestream mehr Details zur Season of Blood.

Was gibt es im Livestream zu sehen?

Die Entwickler werden euch natürlich einen tieferen Einblick in Season 2 verschaffen. Erklärt wird etwa, woher die unheimlichen Vampire kommen, die in Season 2 durch die Welt von Diablo 4 streifen. Auch soll es Details dazu geben, wie ihr das Blut getöteter Vampire zu eurem Vorteil nutzen könnt. Wahrscheinlich wird es also wieder eine neue Mechanik geben, die den bösartigen Herzen aus Season 1 ähneln könnte.

Eine wichtige Information zu den Änderungen von Season 2 gibt es aber schon jetzt: So soll der Livestream auch auf viele Komfort-Updates eingehen, die es während Season 2 ins Spiel schaffen werden. Unter anderem geht es um von der Community gewünschte Features wie zusätzlichen Lagerplatz, Verbesserungen für Dungeons und Änderungen an den Reittieren.

2:02 Diablo 4: Neuer Trailer verrät Erste Infos zu Season 2 - »Season of Blood«

Wenn ihr selbst den Livestream ansehen möchtet, könnt ihr über die offiziellen Kanäle auf Twitch oder YouTube zuschalten. Der Stream beginnt am 4. Oktober um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Habt ihr keine Zeit oder Lust, informieren wir euch natürlich direkt am folgenden Tag über alle Ankündigungen und wichtigen Infos.

Am 10. Oktober geht es übrigens mit dem nächsten Campfire-Chat weiter: Hier wird sich alles um die kommenden Änderungen an der Klassen-Balance und die Reworks für verschiedene Spielsysteme drehen. Eine genaue Uhrzeit für den Campfire Chat gibt es noch nicht, wir halten euch aber auf dem Laufenden.

Was wissen wir schon über Season 2?

Die Season of Blood wird neben den angesprochenen Komfort-Änderungen natürlich eine Menge neuer Inhalte bringen. Unter anderem sind bereits bestätigt:

Eine neue Questreihe rund um die Jagd auf gefährliche Vampire

Fünf neue Endgame-Bosse

Neue vampirische Kräfte

Mehr über Season 2 und Diablo 4 im Allgemeinen lest ihr natürlich bei uns. Wir konnten auf der Gamescom etwa mit Diablo-Chefentwickler Rod Fergusson sprechen:

Was haltet ihr bisher von der zweiten Season für Diablo 4? Freut ihr euch auf das Vampirthema, oder könnt ihr den Blutsaugern gar nichts abgewinnen? Welche Verbesserungen erhofft ihr euch im Vergleich zu Season 1? Und werdet ihr die Season überhaupt spielen, oder wartet ihr lieber auf eine große Erweiterung? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!