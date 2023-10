Diablo 4: Season 2 soll das bisher größte Inhaltsupdate bringen, jetzt sind alle Details bekannt

In Season 2 von Diablo 4 geht ihr auf die Jagd nach blutrünstigen Vampiren - und werdet selbst zu einem.

Nachdem die erste Season von Diablo 4 schon fast vorbei ist, und einiges an Kritik einstecken musste, geht es nun bald mit Season 2 weiter, der sogenannten Season of Blood . Nachdem es schon zur Gamescom einen ersten Trailer gab, wurden in einem Livestream nun die meisten wichtigen Details zu den neuen Inhalten und Änderungen verraten. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Neue Questreihe

Wie bereits bekannt, wird sich die Geschichte der Season um Vampire drehen. Infolge der Ereignisse des Hauptspiels ist ein uralter Vampirfürst erwacht und beginnt nun, unschuldige Menschen in Vampire zu verwandeln. Auch wir werden infiziert, können uns aber dem Einfluss des Fürsten und den negativen Folgen entziehen, während wir dennoch die vampirischen Fähigkeiten bekommen.

2:02 Diablo 4: Neuer Trailer verrät Erste Infos zu Season 2 - »Season of Blood«

Wir treffen anschließend eine professionelle Vampirjägerin, die ebenfalls gegen die Blutsauger kämpft, und helfen ihr bei ihrer Aufgabe. Am Ende kommt es wohl, wie zu erwarten, zu einem großen Kampf mit dem Vampirfürsten. Auf unserem Weg dorthin dürfen wir auch neue Dungeons, wie etwa Kryptas besuchen.

Vampirische Kräfte

Welche Kräfte gibt es?

Einige Beispiele für vampirische Fähigkeiten.

Die neue Seasonmechanik lässt uns das Blut gefallener Gegner verwenden, um neue vampirische Kräfte freizuschalten oder hochzustufen. Insgesamt 22 dieser Kräfte können wir freischalten, die Entwickler haben uns auch schon einige Beispiele gegeben:

Wir können uns beim Ausweichen in eine unaufhaltsame Wolke aus Fledermäusen verwandeln , die Feinden Schaden zufügt.

, die Feinden Schaden zufügt. Wir können einen Fledermausbegleiter beschwören , der uns im Kampf unterstützt.

, der uns im Kampf unterstützt. Wir können durch das Nutzen von Grundfähigkeiten Stapel sammeln und so irgendwann in einen Blutrausch verfallen .

. Wir können eine Blutpfütze um uns herum bilden , die erlittenen Schaden senkt und kanalisierte Fähigkeiten verstärkt.

, die erlittenen Schaden senkt und kanalisierte Fähigkeiten verstärkt. Es gibt einen neuen Statuseffekt, den vampirischen Fluch. Töten wir Gegner, die unter dem Einfluss des Fluchs stehen, sammeln wir ihre Seele. Nutzen wir anschließend eine defensive Fähigkeit, werden alle Seelen freigesetzt und treffen wie ein Geschosshagel auf Gegner.

Im Gegensatz zu Season 1 sollen unsere neuen Fähigkeiten nun nicht mehr auf eine bestimmte Klasse zugeschnitten sein, sondern für alle Charaktere zu gebrauchen sein. Allerdings können wir sie nicht ganz voraussetzungslos benutzen.

Wie setzen wir sie ein?

In diesem Menü sehen wir, ob wir genügend Pakte für unsere Fähigkeiten besitzen.

Stattdessen brauchen wir sogenannte Pakte , die immer Teil von während der Season gefundener Rüstungsteile sind. Insgesamt gibt es drei verschiedene Pakte. Von diesen brauchen wir jeweils eine bestimmte Anzahl , um eine Fähigkeit nutzen zu können. Wir müssen also genügend Rüstungsteile tragen, um insgesamt etwa 5 Pakte eines Typs zu besitzen.

Wir können die Pakte allerdings auch als lose Gegenstände sammeln, und sie den gewünschten Rüstungsteilen bis zu einem Limit hinzufügen.

Weitere neue Inhalte

Wir treffen in der offenen Welt auch manchmal auf gefallene Helden, wie diesen vampirischen Barbaren.

Neue Gegner: Der Vampirfürst hat natürlich viele verschiedene Diener, darunter etwa Fledermäuse, Skelette und niedere Vampire. Außerdem gibt es die sogenannten Blutsucher, stärkere Gegner, die dem Vampirismus zum Opfer gefallene Helden darstellen . Es wird also vampirische Zauberer, Barbaren, Jäger und so weiter geben.

Der Vampirfürst hat natürlich viele verschiedene Diener, darunter etwa Fledermäuse, Skelette und niedere Vampire. Außerdem gibt es die sogenannten . Es wird also vampirische Zauberer, Barbaren, Jäger und so weiter geben. Neue Bossgegner: Insgesamt soll es fünf neue und wiederkehrende Endgame-Bosse geben, mit denen ihr es im Endgame aufnehmen könnt. Sie spawnen nur auf Weltstufe 3 und 4. Diese Bosse sollen auch eine gute Möglichkeit sein, um besondere Unique-Items zu farmen.

Pünktlich zu Season 2 sollen auch jede Menge Komfortänderungen eintreffen, außerdem wird auch nochmal an der Balance gefeilt. Folgende praktische Änderungen sind geplant:

Eine neue Art auf, die Edelsteine gelagert werden.

gelagert werden. Habt ihr den Prolog des Hauptspiel abgeschlossen, könnt ihr mit eurem Seasoncharakter die ganze Kampagne überspringen .

. Habt ihr zuvor das Pferd freigeschaltet, wird es in jedem neuen Durchgang sofort verfügbar.

verfügbar. Ansehens-Belohnungen sind nun grundsätzlich an den Account gebunden. Ihr startet euren Seasoncharakter also mit zusätzlichen Skill- und Paragonpunkten und weiteren Belohnungen. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Ihr startet euren Seasoncharakter also mit zusätzlichen Skill- und Paragonpunkten und weiteren Belohnungen. Mehr dazu erfahrt ihr hier. Uniques, legendäre Effekte und Resistenzen sollen neu ausbalanciert werden.

Das sind die wichtigsten Änderungen in Season 2, die das bisher größte Inhaltsupdate für Diablo 4 werden soll. Mehr Neuigkeiten, Analysen und weitere Artikel zur Season of Blood findet ihr natürlich bald bei uns!

Was haltet ihr von der nun enthüllten Season 2? Freut ihr euch auf die Season of Blood, oder seid ihr eher skeptisch oder sogar abgeneigt? Welche der angekündigten Änderungen und neuen Inhalte findet ihr am vielversprechendsten? Und was gefällt euch eher nicht so gut? Schreibt uns eure Meinungen und Gedanken doch gerne in den Kommentaren!