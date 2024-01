Diablo 4: Season 3 kommt bei den Fans gar nicht gut an

Es herrscht dicke Luft in der Diablo-Community - Season 3 gefällt offenbar den wenigsten.

Da hat es sich Blizzard mal wieder mit den Fans verscherzt. Zumindest mit den Hardcore-Diablo-Fans, die wirklich jede Season mitnehmen und darin dutzende Stunden verbringen wollen. Denn wie sich aus einer Vielzahl an Threads auf Reddit und auch in unseren Kommentaren ableiten lässt, sind viele Spielerinnen und Spieler mit den Neuerungen von Season 3 in Diablo 4 äußerst unzufrieden.

Wir fassen hier zusammen, was die Leute derzeit alles an der Saison des Konstrukts bemängeln.

2:14 Diablo 4: Erster Trailer zu Season 3 bereitet uns auf eine maschinelle Bedrohung vor

Es ist eine Falle!

Der derzeit allergrößte Kritikpunkt an Season 3 betrifft zweifelsohne die neuen Gewölbe. Diese brandneuen Dungeons funktionieren etwas anders als gewöhnliche Kerker. Denn neben Monstern und anderem Gekreuche stecken diese Gewölbe voller Fallen. Pfahlfallen, Feuerfallen, Eisfallen, Säulenfallen - irgendetwas ist immer da, um euch den Tag zu ruinieren.

Vor allem sorgen diese Fallen aktiv dafür, dass ihr am Ende des Dungeons eventuell viel weniger wertvollen Loot bekommt. Die Gewölbe basieren darauf, dass ihr Perlen für Ladungen ausgebt. Werdet ihr von einer Falle erwischt, erlischt eine Ladung. Habt ihr am Ende keine Ladung mehr übrig, gibt es weniger Loot.

Spielerinnen und Spieler müssen also enorm vorsichtig vorgehen und jede Falle so gut es geht vermeiden. Das bremst aber natürlich den klassischen Diablo-Grind aus und sorgt dadurch für großen Frust bei der Spielerschaft. Ein User schreibt, dass er die Gewölbe einfach nicht mehr erträgt. In den Kommentaren stimmen die meisten anderen zu und verstehen nicht, wie Blizzard das alles designen konnte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch der Begleiter enttäuscht

Auch die zweite große Neuerung von Season 3 kann gefühlt niemanden überzeugen. Der kleine Seneschall soll eigentlich mehr Varianz ins Gameplay bringen und einen essenziellen Teil dazu beitragen, wie ihr eure Klasse spielt. Aber stattdessen haben viele den Eindruck, dass die kleine Spinne der Spielfigur einfach nur hinterherdackelt, ohne groß ins Geschehen einzugreifen.

In einem Posting auf Reddit geht eine Person darauf ein, dass Pet-Klassen ohnehin schon keine große Rolle in Diablo 4 spielen und die Hoffnung bestand, dass der Seneschall der erste Schritt in die richtige Richtung sei. Stattdessen habe man nur noch mehr das Gefühl, dass jegliche Form von Begleiter in Diablo 4 einfach nicht funktioniert.

Jetzt könnt ihr eure Meinung zur aktuellen Season von Diablo 4 sagen! Geht es euch ähnlich wie den vielen Hardcore-Fans in den Foren, dass ihr von der Saison des Konstrukts eher gelangweilt seid oder gibt es bestimmte Bereiche, die ihr sehr gut findet und die euch zum Weiterspielen motivieren? Habt ihr noch Hoffnung für Diablo 4 oder war das seine letzte Chance? Schreibt es in die Kommentare!