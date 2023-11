Diablo 4: Season 3 - Es gibt erste offizielle Infos zu Leaderboards und Gauntlet

Mit dem Start von Season 3 werden unter anderem die Leaderboards in Diablo 4 Einzug halten.

Diablo 4 legte einen guten Launch hin, geriet dann aber mit dem Start von Season 1 und dem für viele Fans unzureichenden Endgame schnell ins Schlingern. Seitdem arbeitet Blizzard mit Hochdruck daran, das Action-Rollenspiel wieder auf die richtige Bahn zu bringen.

Season 3 startet Anfang 2024 und bringt einige Neuerungen mit sich. Auf der kürzlich stattgefundenen Hausmesse BlizzCon hat das Entwicklerteam nun erste Einblicke in die zwei wohl wichtigsten neuen Features gewährt: Leaderboards und The Gauntlet.

Wenn ihr euch das komplette Panel zu Season 3 von der BlizzCon 2023 anschauen möchtet, müsst ihr nicht einmal diese Seite verlassen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So funktionieren die Leaderboards und der Gauntlet in Diablo 4

Beide neuen Features sind eng miteinander verzahnt. Widmen wir uns zunächst dem Gauntlet, denn der dürfte für viele Fans wohl besonders interessant sein.

Das wissen wir bereits über The Gauntlet:

Ein Dungeon mit festem Layout, in dem ihr eine möglichst hohe Punktzahl erreichen müsst.

Verfügbar ab World Tier 4.

The Gauntlet ist nicht linear, das heißt, ihr könnt euren Pfad frei bestimmen.

Nach Abschluss von The Gauntlet erhaltet ihr eure Beute.

Um eure Punktzahl zu erhöhen, müsst ihr sogenannte Machtbeweise sammeln.

Mit eurer Punktzahl tragt ihr euch im Leaderboard ein.

Das Leaderboard von The Gauntlet wird wöchentlich neu erstellt, ebenso das Dungeon-Layout.

Das wissen wir bereits über die Leaderboards:

Es wird getrennte Leaderboards für Solo, Gruppen, Hardcore und Softcore geben.

Die Leaderboards werden Filter für Region, Plattform und weitere Kriterien besitzen.

Die Top-Spieler von The Gauntlet werden pro Woche in das permanente Leaderboard namens Hall of Ancients verewigt.

Wie gut Diablo 4 mit der derzeit laufenden Season 2 ist, erfahrt ihr in unserem aktuellen Nachtest. Und was die Zukunft über Season 3 hinaus für das Spiel bereithält, verraten wir euch ebenfalls:

Gefallen euch die beiden neuen Features von Season 3? Was sagt ihr zu der Umsetzung der Leaderboards und der Idee von The Gauntlet? Reizt euch die Vorstellung eines wöchentlichen Dungeons mit wechselndem Layout oder hättet ihr euch eine andere Lösung gewünscht? Was erhofft ihr euch sonst noch für die Zukunft von Diablo 4? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!