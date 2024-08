»Das gleiche Spiel, aber noch langweiliger«: Diablo 4 Season 5 sorgt für Unmut bei Fans

Diablo 4 Season 4 wird von Fans nur als Lückenfüller bis zum Addon Vessel of Hatred wahrgenommen.

Mit großer Spannung haben viele Spieler den Start von Season 5 in Diablo 4 erwartet. Doch was als frischer Wind in der Welt von Sanktuario gedacht war, entpuppt sich für viele Fans eher als laues Lüftchen.

Die Reaktionen auf Reddit und anderen Plattformen zeigen: Die Community ist unzufrieden - und die neuen Inhalte aus Season 5 genügen einfach nicht.

Darum steht Diablo 4 Season 5 unter Beschuss

Einer der Hauptkritikpunkte an Season 5 ist der Mangel an innovativen Season-Mechaniken.

Während frühere Seasons zumindest einige neue Features oder Spielmechaniken eingeführt haben, scheint Season 5 hauptsächlich auf Balance-Updates und neue Uniques zu setzen. Die neuen Höllenhorden seien kaum eine eigene Season wert.

Reddit-Nutzer Humble-South-9476 bringt es wie folgt auf den Punkt:

Es ist im Grunde Season 4.5, nichts wirklich Neues, nur ein paar Anpassungen und zusätzliche Gegenstände. Ich freue mich, dass die Erweiterung bald kommt, aber wir sollten Blizzard nicht zu viel Anerkennung für etwas geben, das im Grunde eine Filler-Season ist.

Viele Spieler bemängeln zudem, dass Diablo 4 im Vergleich zu Spielen wie Path of Exile und Last Epoch deutlich weniger umfangreiche und spannende saisonale Inhalte bietet.

So schreibt CruyffsLegacy:

Es ist das gleiche Spiel wie in Season 4, nur noch langweiliger, weil wir das alles schon einmal gespielt haben. (...) Die Spieler, die glauben, dass Diablo 4 »vollwertige« Saisons bietet, haben keinen Fuß in Spiele wie PoE oder sogar LE gesetzt, um zu verstehen, was »vollwertige Saisons« sind. Vergleicht man Diablo 4-Saisons mit Diablo 3-Saisons, ist es vorteilhaft. Aber wenn man sie mit anderen Spielen in der Branche vergleichen würden, vor allem mit PoE oder sogar LE, würden sie sehen, dass sich die Seasons in Diablo 4 nicht nur klein, sondern auch unvollständig und langweilig anfühlen.

Path of Exile hat kürzlich ebenfalls seine neue Season gestartet, die Saisonmechanik lässt euch eine eigene Stadt aufbauen und hat dem Spiel sogar einen neuen Spielerrekord beschert. Mehr Infos dazu findet ihr in der Link-Box. Und falls ihr Season 5 trotz der Kritik eine Chance geben wollt – in der Tier List findet ihr die aktuell stärksten Builds.

Die allgemeine Stimmung unter den Fans ist eindeutig: Season 5 von Diablo 4 wird als enttäuschend und unzureichend empfunden und die Spieler ärgern sich, dass das Spiel trotz seines Potenzials nicht die gewünschten Fortschritte macht.

Aber was denkt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab und schreibt uns in den Kommentaren, was ihr euch für die Zukunft von Diablo 4 wünscht.