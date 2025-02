Diablo 4: Der Release von Season 8 verschiebt sich, dafür kommt »ein alter Freund« zurück

Ein mögliches Wiedersehen mit Zoltun Kulle lässt noch rund zwei Monate auf sich warten.

Season 8 von Diablo 4 erscheint später als geplant - das hat Blizzard nun offiziell bestätigt. Damit verlängert sich Season 7 um einige Wochen. Doch das warten könnte sich lohnen, denn die Entwickler versprechen ein Wiedersehen mit einem alten Freund. Um wen könnte es sich handeln?

Season 8 kommt später und bringt einen alten Bekannten mit

Rod Fergusson, General Manager der Diablo-Reihe, bestätigte in einem Social-Media-Post, dass Season 8 ein paar Wochen länger backen muss, als wir ursprünglich dachten .

Hallo zusammen – Da wir dem Spiel und nicht dem Zeitplan dienen wollen, wird Staffel 8 ein paar Wochen länger backen müssen als ursprünglich geplant. Das Team arbeitet hart an einigen großartigen Updates für die nächste Season, also bleibt dran. Ich freue mich darauf, einen alten Freund wiederzusehen.

Ein genaues Datum für das Ende von Season 7 und den Start von Season 8 nannte er zwar nicht, doch das Ingame-Banner zeigt inzwischen, dass die aktuelle Saison erst am 29. April endet – zwei Wochen später als ursprünglich angekündigt.

Die Verschiebung erinnert an eine ähnliche Situation im letzten Jahr, als Blizzard Season 4 verschoben hatte, um Feedback aus dem PTR (Public Test Realm) einzuarbeiten. Welche Gründe dieses Mal hinter der Verschiebung stecken, bleibt zunächst offen.

Interessant ist jedoch ein weiteres Detail in Fergussons Nachricht: Er spricht davon, dass die Spieler in Season 8 einem alten Freund begegnen werden. Genauere Infos gibt es bislang nicht, aber wenn wir tippen müssten, um wen es sich handelt, würden wir auf Zoltun Kulle setzen.

Der sarkastische Magiergeist war in Diablo 3 ein Fanliebling und spielte in Diablo 4 Season 3 eine indirekte Rolle, als Spieler sein Wissen in der Saison des Konstruktes nutzen konnten. Wirklich wichtige Namen wie Diablo oder Baal wird Blizzard wohl kaum in einer Season verheizen, sodass Kulle oder ein anderer Charakter desselben Formats passend erscheint.

Goblin-Event als Zeitvertreib bis Season 8

Während ihr auf neue Inhalte wartet, wird es in Sanktuario richtig chaotisch. Vom 4. März um 19:00 Uhr bis zum 11. März um 18:00 Uhr MEZ findet der Marsch der Goblins statt – ein Event, das Sanktuario mit gierigen Schatzgoblins überflutet.

Besonders spannend: Es gibt sechs brandneue Goblinvarianten! Hier sind die neuen Goblins und ihre Beute:

Ector der Widerwärtige : Dropt Handwerksmaterialien und auf Qualstufen sogar Obduzit .

: Dropt Handwerksmaterialien und auf Qualstufen sogar . Goldener Baron : Lässt euch in Gold schwimmen.

: Lässt euch in Gold schwimmen. Glitzernder Prym : Hat Edelsteine, Runen und Unterstadt-Tribute im Gepäck.

: Hat Edelsteine, Runen und Unterstadt-Tribute im Gepäck. Murl der Neugierige : Bringt euch bergeweise Obolusse, selbst wenn ihr das Limit bereits erreicht habt.

: Bringt euch bergeweise Obolusse, selbst wenn ihr das Limit bereits erreicht habt. Syrus von Gallert : Teil sich in kleinere Goblins auf, die euch am Ende legendäre Items, Gold und Boss-Beschwörungsmaterialien bescheren.

: Teil sich in kleinere Goblins auf, die euch am Ende legendäre Items, Gold und Boss-Beschwörungsmaterialien bescheren. Fedric der schillernde Alte: Extrem selten, lässt aber einen mythisch einzigartigen Gegenstand und einen Prächtigen Funken fallen.

Zusätzlich gibt es während des Events eine erhöhte Chance auf Gruppen von Schatzgoblins, Schreine der Gier und mehr Goblins beim Weltboss Knorzer der Goldverdammte.

Das Goblin-Event bringt nicht nur fette Beute, sondern auch Ansehen, das ihr für wertvolle Belohnungen einlösen könnt. Wer es schafft, sich durch die Goblinmassen zu metzeln, kann sich am Ende über einen Prächtigen Funken freuen.

Auch wenn das Event nur eine Woche läuft, bleiben die neuen Goblins dauerhaft in Diablo 4. Allerdings wird ihre Spawnrate nach dem Event wieder auf ein normales Niveau sinken – wer sich also den maximalen Loot sichern will, sollte nächste Woche auf die Jagd gehen.