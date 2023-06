Selbst Inarius dürfte vom seltensten Helm in Diablo 4 beeindruckt sein.

Die Jagd auf Uniques in Diablo 4 hat eine weitere Trophäe hervorgebracht: Zum ersten Mal wurde das extrem seltene Item »Andariels Antlitz« gefunden. Der glückliche Besitzer ist Diablo-Spieler YesYou, der im Stream mit dem YouTuber NadinWins auch direkt zeigt, was sein neuer Schatz so drauf hat.

Dieser Lebensraub ist einfach nur irre

»Andariels Antlitz« (oder auf Englisch »Andariels Visage«) ist ein einzigartiger Helm, die Veteranen vielleicht noch aus Diablo 2 kennen. In Diablo 4 ist es ebenfalls extrem selten, genau gesagt eins der sechs seltensten Items überhaupt.

Streamer YesYou darf sich aber nicht nur über den unglaublich raren Fund an sich freuen. Die Kopfbedeckung beschert ihm einen irrwitzigen Lebensraub: Sein Charakter heilt sich für über 2 Prozent des von ihm verursachten Schadens. Gleichzeitig erhöht »Andariels Antlitz« auch noch die Angriffsgeschwindigkeit (und viele andere Stats).

Rechts sehr ihr genau, was die einzigartige Kopfbedeckung kan.

Das ergibt zusammen eine übermächtige Selbstheilung, gegen die auch Massen von Gegnern fast keine Chance haben. Schaut es euch am besten selber im Video an, die beeindruckende Demonstration läuft ab Minute 6:30. Kleiner Hinweis vorher: Der Besitzer des Kanals, Nadin Wins, spricht einen Mix aus Polnisch und Englisch und leider gibt’s keine Untertitel, aber die Bilder sprechen eh für sich:

Heiltränke muss er ab jetzt wohl nicht mehr mit sich rumschleppen. Ihr wollt »Andariels Antlitz« jetzt bitte auch haben? Dann können wir euch zumindest sagen, wo ihr die besten Drop-Chancen habt – aber bringt viel Geduld mit, sie sind wirklich, wirklich selten. Zudem muss euer Charakter mindestens Level 85 sein, sonst schnetzelt ihr euch umsonst durch die dämonischen Horden!

Seid ihr selbst schon auf der Suche nach den sechs seltensten Items von Diablo 4? Oder schaut ihr gern Streamern dabei zu, wie sie sich mit den verschwindend geringen Dropchancen herumplagen? Wir sind gespannt auf eure besten Geschichten – und lasst uns wissen, sobald ihr selbst eins der Uniques erobert!