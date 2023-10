Diablo 4: Der neue Trailer für Season 2 steckt voller Fehler, nun zieht Blizzard die Reißleine

Der Trailer zu den »Quality of Life«-Veränderungen in Diablo 4 war so verkehrt, dass er nun wieder offline ist.

Blizzard wollte doch eigentlich nur in einem kurzen Trailer zeigen, auf welche tollen Verbesserungen sich die Spieler in Diablo 4 freuen können. Wie einige Fans aber schnell bemerkten, steckte das Video voller inhaltlicher Fehler.

Der Streamer und Youtuber Taxxanterax hat auch nicht lange gezögert und ein kurzes, aber durchaus amüsantes Video veröffentlicht, bei dem er all die Ungereimtheiten des Trailers zusammenfasst. Da hat’s auch nicht mehr lange gedauert, bis Blizzard die Entscheidung traf, den Trailer wieder offline zu nehmen.

Ein Video auf X, das war wohl nix

Auf X, ehemals Twitter genannt, war der Trailer für eine kurze Zeit auf dem offiziellen Diablo-Account zu sehen. Ausschnitte des Videos könnt ihr in Taxxanteraxes Video angucken:

Wie er dort aufzeigt, sind folgende Punkte fehlerhaft:

Falsche Zuordnung von Maps: Die Dungeons wurden überarbeitet und sollen nun eine bessere Aufteilung haben. Dafür zeigt das Video ein Vorher-Nachher-Bild … aber dort wurde Vorher und Nachher vertauscht - das neue Leveldesign wird hier also als das alte dargestellt.

Die Dungeons wurden überarbeitet und sollen nun eine bessere Aufteilung haben. Dafür zeigt das Video ein Vorher-Nachher-Bild … aber dort wurde und vertauscht - das neue Leveldesign wird hier also als das alte dargestellt. Schnelleres Pferd: Unser Reittier soll sich jetzt deutlich flotter bewegen, auch hier gibt’s extra einen Vorher-Nachher-Vergleich … aber im Video sieht es so aus, als wäre das Ross keinen Deut schneller geworden.

Unser Reittier soll sich jetzt deutlich flotter bewegen, auch hier gibt’s extra einen Vorher-Nachher-Vergleich … aber im Video sieht es so aus, als wäre das Ross keinen Deut schneller geworden. Mathe-Problem: Ihr erhaltet mehr Erfahrungspunkte! Dafür wird sogar ganz transparent gezeigt, wie sich die XP-Zahlen zusammensetzen … die Ergebnisse sind aber rein mathematisch gesehen völlig falsch. In der ersten Rechnung wurde wohl nicht multipliziert, sondern addiert. Was in der zweiten Rechnung schief ging, ist nicht ganz so offensichtlich - richtig ist es aber definitiv nicht.

Taxxanterax kann sich im Video mittlerweile kaum halten vor Lachen und sagt: Blizzard, ich versuche hier wirklich, gehyped für die Season zu sein, aber ihr macht es mir wirklich schwer!

7:16 Diablo 4: Die Entwickler geben einen intensiven Einblick in Season 2

Wenn ihr mehr zur Saison des Blutes wissen wollt, seid ihr bei uns an der genau richtigen Adresse. Hier oben findet ihr einen Einblick der Entwickler als Video, folgende Artikel solltet ihr aber auch nicht vergessen:

Wie ergeht es euch so, seid ihr auf die Vampir-Season gehyped oder ist der Drop für euch erstmals gelutscht? Was wünscht ihr euch von kommenden Seasons für Diablo 4 und seid ihr zuversichtlich, dass die diesjährige Blizzcon eure Erwartungen erfüllen kann? Und was ist eure Meinung zu dem fehlerhaften Video: Könnt ihr drüber lachen oder schüttelt ihr eher enttäuscht den Kopf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!