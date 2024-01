Diablo 4: Trommeln des Gewölbes hat einen Seneschall-Bug - das könnt ihr tun

Ausgerechnet der neue Seneschall sorgt für Probleme. Hier ist die Lösung für den nervigen Bug.

Seit dem 23. Januar läuft in Diablo 4 die dritte Saison, in der es um die Konstrukte des Zoltun Kull geht. Ihr bekommt auch selbst ein solches Konstrukt zur Seite gestellt, allerdings kann es recht früh in der dazugehörigen Questreihe zu einem Bug kommen. Wir verraten, wie ihr während der Quest Trommeln des Gewölbes euren Seneschall trotzdem aufwerten könnt.

Das ist der Bug

Wenn ihr gerade mit der saisonalen Questreihe loslegt, bekommt ihr nach einiger Zeit den Seneschall-Begleiter. Das kleine Spinnen-Konstrukt unterstützt im Kampf und kann mit bestimmten Items verbessert und modifiziert werden.

Irgendwann werdet ihr eine Quest namens Trommeln des Gewölbes erhalten. Hier bittet euch der Zauberer Ayuzhan, einiges an Material zu suchen, um den Seneschall an der Feuerschale in der Torhalle zu verbessern. Allerdings tritt in einigen Fällen ein Fehler auf. Dann seid ihr nicht in der Lage, mit der Feuerschale zu interagieren. Entsprechend wird die Quest nicht fortgesetzt.

Wenn ihr gerade verzweifelt vor dieser Schale steht, müsst ihr eventuell die Instanz wechseln.

So kann der Bug behoben werden

Da die Quest früh auftaucht, wurden schon schnell Beschwerden laut. Tatsächlich warnte Blizzard bereits vor dem Start der Season, dass die Quest verbuggt ist – hier war allerdings nur die Rede vom lokalen Koop-Modus. Offenbar tritt der Fehler allerdings auch im Singleplayer auf.

Glücklicherweise gibt es einige Methoden, um den Bug zu umgehen. Auf X hat Blizzards Community Manager Marcus Kretz ein Posting verfasst, in dem steht, wie ihr vorgehen sollt: Ihr müsst die Instanz wechseln. Dafür gibt es verschiedene Methoden.

Nutzt einen Wegpunkt, um euch aus der Anlage raus zu teleportieren und springt dann wieder hinein. Das klappt nur über die Wegpunkte! Ein Stadtportal über die T-Taste bringt euch in diesem Fall nichts.

Loggt euch erneut ins Spiel ein. Schließt also Diablo 4, startet das Spiel wieder und schaut dann, ob die Feuerschale funktioniert.

Verlasst das Gebiet durch den normalen Ausgang und betretet die Torhalle dann wieder.

Blizzard ist das Problem also schon bekannt und es wird an einer Lösung gearbeitet. Allerdings kann es sein, dass ein Hotfix erst in den nächsten Tagen erscheint. Schreibt uns in den Kommentaren, ob die Workarounds euch geholfen haben und ob ihr noch mehr Bugs sichten konntet. Schreibt aber auch gerne, ob euch die Season 3 insgesamt bislang gut gefällt oder nicht!