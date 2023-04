Diablo 4: Werdet ihr die überraschend angekündigte dritte Beta spielen?

Vor dem Release dürft ihr Diablo 4 schon in Kürze ein weiteres Mal ausprobieren.

Mit den Pforten der Hölle ist es ja so eine Sache. Die meisten von uns beten tagtäglich dafür, dass sie sich nicht ein einziges Mal öffnen mögen. Dann gibt es aber auch tatsächlich Menschen, die sich sogar darüber freuen, wenn sie sich nicht ein, nicht zwei, sondern gar drei Mal öffnen.

Ihr gehört zu diesen Menschen! Sonst wärt ihr nicht hier, in diesem Artikel rund um die dritte Beta von Diablo 4. Die startet nämlich in Kürze und erlaubt es euch ein weiteres Mal, das kommende Monstergeschnetzel auszuprobieren.

Alle Infos rund um Dauer, Belohnungen und Preload haben wir hier für euch zusammengestellt - werft dafür einfach einen Blick in unsere Übersicht zur Mai-Beta von Diablo 4.

Habt ihr Lust auf die dritte Beta?

Bevor am 12. Mai 2023 wieder die Monsterparty steigt, wollen wir schon mal bei euch die Stimmung abklopfen. Nehmt also gerne an unserer Umfrage teil und verratet uns, ob ihr an der dritten Beta von Diablo 4 mitmischen werdet, oder ob ihr gelangweilt abwinkt:

Die finale Fassung von Diablo 4 erscheint dann am 6. Juni 2023. Dann sind wir sogar schon bei der vierten Öffnung der Höllenpforten, oh je! Viel Zeit ist es also nicht mehr, um sicherzustellen, dass euer Rechner die Systemanforderungen erfüllt. Die sind nämlich nicht so niedrig, wie ihr vielleicht denkt!

Wenn ihr euch bis zur dritten Beta und darüber hinaus die Wartezeit versüßen möchtet, müsst ihr keine Chilischoten essen oder in die Sauna gehen. Ihr könnt auch einfach unsere höllisch guten Artikel rund um Diablo 4 lesen!

Vielen Dank an alle, die an unserer Umfrage teilgenommen haben! Jetzt könnt ihr euch noch in den Kommentaren austoben: Freut ihr euch auf Diablo 4, habt ihr bereits Urlaub für Juni gebucht, oder zeigt ihr dem Höllenfürsten diesmal die kalte Schulter? Ganz egal, wie eure Meinung zu dem Thema lautet, wir würden sie gerne erfahren, also lasst die Finger über die Tastatur sausen!