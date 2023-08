Diablo 4: Update 1.1.3 kommt bald, hier alle wichtigen Änderungen und Patch Notes

Patch 1.1.3 für Diablo 4 steht in den Startlöchern und Blizzard verrät wie gewohnt schon vorab, welche Änderungen euch erwarten. Wir liefern hier den schnelle Überblick.

Wann erscheint Patch 1.1.3? Nach aktuellem Stand erscheint Version 1.1.3 am Dienstag, den 29. August. Wir rechnen mit dem Update gegen 19 Uhr deutscher Zeit.

Was genau steckt im Update? Es handelt sich eher um einen kleinen Balance-Patch, der hauptsächlich an der Balance dreht und Fehler behebt. Erwartet also keine größeren neuen Features wie den versprochenen Loot-Filter oder die versprochene Generalüberholung von Resistenzen.

Was kommt danach? In Season 1 wird es voraussichtlich keine größeren Neuerungen mehr geben. Dafür erwartet uns mit Season 2 ab Oktober 2023 ein neues Vampir-Setting, Endgame-Bosse und einige neue Komfortfunktionen.

Zusammengefasst: Die wichtigsten Änderungen

Patch 1.1.3 passt die Crowd-Control-Effekte einiger Monster an, die von Spielern häufig als nervig empfunden wurden. Ihr verliert seltener die Kontrolle durch Gegnerfähigkeiten und einige Elite-Affixe wie Stuns, Knockdowns, Chilling Wind oder Cold Enhanced.

an, die von Spielern häufig als nervig empfunden wurden. Ihr verliert seltener die Kontrolle durch Gegnerfähigkeiten und einige Elite-Affixe wie Stuns, Knockdowns, Chilling Wind oder Cold Enhanced. Item-Affixe werden jetzt korrekt sortiert , sodass ihr es beim Vergleichen von Gegenständen und dem Ausmisten des Inventars deutlich leichter haben werdet. Dieses System wird in Season 2 weiter ausgebaut.

, sodass ihr es beim Vergleichen von Gegenständen und dem Ausmisten des Inventars deutlich leichter haben werdet. Dieses System wird in Season 2 weiter ausgebaut. Schatzgoblins zwischen Stufe 15 und 40 und Bosse ab Stufe 35 lassen jetzt immer garantiert ein Legendary fallen. Frust durch Nullrunden beim Loot sollten also endlich der Vergangenheit angehören.

Patch Notes: Alle Änderungen komplett

Wenn ihr alles im Detail nachlesen wollt, was Patch 1.1.3 zu bieten hat, findet ihr die gesamten Patch Notes in deutsche Sprache auf Seite 2 dieses Artikels.

Und falls ihr mehr über Season 2 erfahren wollt, schaut bei unserem brandaktuellen Video-Talk mit Blizzard rein, wo wir mit Rod Fergusson persönlich über die Zukunft von Diablo 4 gesprochen und ihm unter anderem eure Fragen gestellt haben!

Freut ihr euch über den Nerf der Crowd-Control-Effekte in Version 1.1.3? Oder gehen euch die Änderungen noch nicht weit genug? Und seid ihr schon gespannt auf die neuen Inhalte in Season 2? Schreibt uns gern eure Meinung unten in die Kommentare.