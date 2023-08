Diablo 4: Erste Infos und Trailer zu Season 2 des Rollenspiels - »Season of Blood« mit Vampiren

Erste Inhalte für Diablo 4 Season 2 sind bekannt.

Auf der gamescom Opening Night Live 2023 wurde ein neuer, atmosphärischer Trailer zu Diablo 4 gezeigt. Dort wurde unter anderem verraten, was euch in der kommenden Season erwarten wird.

Was kommt in Season 2?

Wie der passende Name Season of Blood bereits andeutet, wird das Thema der kommenden Season von Diablo 4 die Vampirjagd sein. In dem dazugehörigen Trailer konnten wir sogar schon ersten Gameplay der Vampir-Jäger-Fähigkeiten sehen. Aber schaut am besten einfach selbst:

2:02 Diablo 4: Neuer Trailer verrät Erste Infos zu Season 2 - »Season of Blood«

Das ist aber noch längst nicht alles, was uns der Trailer verrät: Außerdem erwarten euch in der kommenden Season eine neue Quest-Reihe und fünf neue End-Game-Bosse. Diablo 4: Season 2 startet am 17. Oktober 2023 auf allen Plattformen.

Während Diablo 4 mit der laufenden Season vor allem negative Kommentare einfahren muss, kommt die nächste und letzte Season mit neuen Inhalten von Diablo 3 deutlich umfangreicher daher.

Was haltet ihr von dem neuen Thema und den neuen Fähigkeiten der kommenden Season? Welche weiteren Wünsche habt ihr für Diablo 4 und die kommenden Inhalte? Was befürchtet ihr vielleicht sogar? Glaubt ihr Season 2 wird von den Fans besser aufgenommen als die erste? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!