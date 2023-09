Diablo 4 erhört mit Update 1.1.4 eigentlich seine Fans, doch längst nicht alle sind zufrieden

Umfangreich ist er nicht, aber er fasst wirklich heiße Eisen für die Diablo-4-Community an, der neueste Hotfix.

Diablo 4 ist ein Riesenerfolg und doch längst nicht frei von Kritik. Deswegen ist es erst mal sicher etwas Gutes, dass Blizzard auf die Community zu hören scheint, wie nun der Hotfix rauf auf die Version 1.1.4 zeigt. Doch geht dieser den Spielern nicht weit genug und offenbart für manche sogar Schlimmes.

Wenige Änderungen, dennoch heiß diskutiert

Was macht der Hotfix? Genau diese zwei Punkte sind letztendlich für die meisten einzig relevant:

Erhöht die erhaltene Erfahrung für das Töten von Monstern auf Weltstufe 3 um fünf Prozent.

Erhöht die erhaltene Erfahrung für das Töten von Monstern auf Weltstufe 4 um 15 Prozent.

Warum ist diese Änderung für manch einen Grund zur Sorge? Das Problem an dieser Erhöhung ist, dass Blizzard letztendlich nur zum Teil Boni zurückgibt, die sie erst vor gut zwei Monaten an anderer Stelle den Spielern weggenommen haben.

Denn einst bekam ein jeder Held für das Erledigen von Gegnern, die vom Level her über ihm sind, deutlich mehr Erfahrung als derzeit:

Bei drei Leveln mehr waren es satte 25 Prozent, bei zwei 20 und sogar bei einem noch 15 Prozent. Das Update zu 1.1 senkte diese Werte eklatant ab: 15, 3 und 1,5. Und den Höchstwert bekommt der Spieler auch erst bei zehn und mehr Leveln an Unterlegenheit spendiert.

Was sagen die Spieler?

Reddit-User SQRTLURFACE fasst die Stimmung online recht gut zusammen:

Klassisch Blizzard, reduzieren die Erfahrung, dann geben sie die Erfahrung zurück und nennen es einen Hotfix oder Patch.

Aktuell stimmen bereits fast tausend Personen diesem Statement zu.

13:32 Stürzt Diablo 4 gerade komplett ab? Maurice analysiert die Lage

Im obigen Video erörtert GameStar-Streamer Maurice, wo Diablo 4 nach seiner Ansicht steht. Denn der Popularitätsverfall ist deutlich und entspricht wahrscheinlich nicht dem, was Blizzard sich für die Monate nach der Releasephase erwartet hat. Maurice hat erste Ideen, was der Titel braucht, um sich auf Dauer im Genre durchzusetzen.

Was denkt ihr über den neuesten Hotfix für Diablo 4? Sind das die Änderungen, die ihr euch wünscht? Reichen die Steigerungen bei der Erfahrungs-Rate? Oder sollte Blizzard lieber gänzlich andere Dinge angehen, als an irgendwelchen kleinen Reglern zu drehen? Schreibt uns eure Ideen, Gedanken und Meinungen zur aktuellen Lage vom Action-Rollenspiel gerne in die Kommentare!