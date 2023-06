Diablo 4: Ein gut versteckter Boss liefert eine der stärksten Waffen im ganzen Spiel - wir zeigen euch wie!

Qin's fesselndes Auge ist in aller Öffentlichkeit verborgen, mitten in der Open World.

Dass noch so manches Geheimnis in Diablo 4 schlummert, beweist Qin's Captivating Eye. Die mächtige Waffe liegt quasi auf dem Präsentierteller, doch der tarnt sich als harmloser Plastiknapf.

Bevor wir noch mehr verwirrende Vergleiche vortragen, zeigen wir euch lieber, wo und wie einfach ihr Qin's fesselndes Auge finden und eintüten könnt. Und was das Teil überhaupt so stark macht.

Deshalb ist Qin's Fesselndes Auge so mächtig

Es handelt sich um einen Fokus, eine Offhand-Waffe für Zauberinnen und Totenbeschwörer. Neben den starken Werten macht ein ungewöhnlicher Faktor Qin's Auge so begehrenswert: Es skaliert bis Item-Level 850, während andere Items auf 825 begrenzt sind. Das kann einen höheren Grundschaden als gewöhnliche Items bescheren.

Nicht, dass unsere Zauberin das nötig hätte, aber hey, mehr schmeckt bekanntlich besser:

Ein großer Vorteil des Items: Es handelt sich um einen garantierten Drop eines einzigartigen Open-World-Bosses, wodurch es auf dem NPC-Markt nur 2 Gold wert ist. Was wie ein Nachteil klingt, sorgt nebenbei dafür, dass man den Fokus für einen Bruchteil der üblichen Kosten verzaubern kann. So lässt sich ein unerwünschtes Attribut kostengünstig ersetzen.

Noch ein wichtiger Vorteil: Stand jetzt lässt sich Qin's Captivating Eye immer und immer wieder farmen, bis der gewünschte Roll auftaucht. Ob das dauerhaft so bleibt oder bald generft wird, liegt an Blizzard.

Nur ein halber Nachteil: Das Item weist nur drei statt vier Attribute auf. Die können sich dafür allerdings doppeln. Wie ihr hier seht, würde uns die vorhandene Glückstrefferchance nicht davon abhalten, den Wert noch ein zweites Mal einzubauen.

Qin's Auge lässt sich einfach farmen und bietet starke Werte.

So findet ihr Qin's Captivating Eye

Um das Item einzusacken, müsst ihr nahe Gea Kul einen besonderen NPC aufsuchen. Sie heißt Qin und steht am markierten Ort auf der Karte unten. Falls ihr die interessante Story-Wendung selbst erleben möchtet, sprecht sie einfach an und lasst euch nicht beirren. Falls euch Spoiler schnuppe sind, lest nach dem Bild weiter.

Die Map zeigt euch den Fundort von Qin's Eye.

Spoiler-Warnung ignoriert? Dann kommen wir jetzt zum richtig interessanten Teil: Qin steht als scheinbare Priesterin vor einem Grüppchen von Gläubigen und predigt. Sie gibt sich Mühe, euch abzuwimmeln. Erst, wenn ihr sie unbeirrt dreimal ansprecht, offenbart sie ihr wahres Gesicht.

Jetzt verwandelt sie sich in einen fliegenden Dämon namens Qiniel und greift an. O Schreck. Besiegt Qiniel und sie lässt garantiert die besagte Nebenhand-Waffe fallen.

Qin zeigt ihr wahres Ich, bevor ihr das begehrte Item euer Eigen nennen könnt.

Wartet ihr nun ein paar Minuten auf den Respawn, könnt ihr die Aktion wiederholen. So lässt sich das mächtige Item so lange farmen, bis ihr euren Traum-Roll in der Tasche habt. Alternativ könnt ihr auch in die Welt eurer Mitspieler wechseln oder einen Relog versuchen, was deutlich schneller gehen sollte.

Habt ihr Qin's fesselndes Auge selbst gefunden, schon davon gehört oder wurdet ihr genau so überrascht wie wir? Und konntet ihr schon eure Wunschwerte erzielen? Schreibt es gerne in die Kommentare!