Diablo 4: Was sind eure ersten Eindrücke von der Vollversion?

Seit dem 2. Juni ist in Sanktuario die Hölle los. Einige von euch haben sich im Early Access von Diablo 4 schon ins Schlachten gestürzt und zerlegen auf ihrem Weg alles, was bei drei nicht weg ist. Aus diesem Anlass wollten wir von euch wissen, wie euer erster Eindruck von der Vollversion bis jetzt so ist.

Während der Beta konntet ihr den ersten Akt und das komplette Gebiet Zersplitterter Gipfel erkunden. Mittlerweile, nach einigen Tagen seit dem Early Access, an denen ihr natürlich alle ohne Pause durchgezockt habt, werden manche von euch schon weiter fortgeschritten sein.

Erzählt uns, wie ihr die Inhalte der Vollversion von Diablo findet. Habt ihr die Story vielleicht schon durchgespielt? Was haltet ihr von den neuen Gebieten? Wie sieht eure Loot-Ausbeute bis jetzt aus?

Schreibt uns dazu gerne in die Kommentare, aber wir bitten euch an der Stelle Rücksicht auf andere zu nehmen und keine Story-Spoiler zu posten. In unserem Podcast zu Diablo 4 machen wir das auch.

1:17:11 Einsteiger vs. Veteran: Wie gut ist Diablo 4?

Ungewöhnlich ruhiger Early Access

Der Start des Early Access fand bei uns am 2. Juni um 1:00 Uhr nachts statt. Wir haben ihn in unserem Live-Ticker mitverfolgt und euch mit frischen Infos, Memes und Umfragen versorgt, mit denen ihr die Wartezeit überbrücken konntet.

Als es dann losging, waren die Server stabil und die Warteschlangen dauerten nicht länger als 5 Minuten. Ihr konntet also direkt loslegen und euch ins Gemetzel stürzen. Zumindest auf dem PC und der XBOX. Die PS5-Spieler mussten sich leider mit dem Fehlercode 315306 rumschlagen, der mittlerweile aber wieder behoben wurde.

Während sich Server-Probleme und schwerwiegende Bugs in Grenzen zu halten scheinen, bereitet der Ingame-Shop mit seinen saftigen Preisen vielen von euch Sorgen. Diablo 4 ist ein Vollpreisspiel, das zusätzlich einen Cash-Shop und Season Pass anbietet. Unser Redakteur Dimi sieht darin eine Warnung, dass das Schlimmste noch kommen wird.

Wann kommt Diablo 4 für alle?

Der eigentliche Launch des Action-RPGs passiert in der Nacht vom 5. auf den 6. Juni. Um 1:00 Uhr nachts werden die Server für alle Käufer des Spiels freigegeben. Der Preload ist jetzt schon möglich, ihr müsst dafür nur genug Platz auf eurer Plattform haben.

Der PC benötigt 85 GB (46 GB ohne hochauflösende Texturen), auf der PS5 braucht ihr 76 GB Speicherplatz und auf der Xbox Series X/S 75 GB. Wer in unserem modernen Land Deutschland leider noch eine langsamere Internetverbindung hat, muss den Preload etwas früher starten.

Natürlich werden wir Diablo 4 auch nach dem Launch mit News, Kolumnen und Guides betreuen. Bis dahin müssen sich einige von euch aber noch etwas gedulden.