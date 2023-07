Diablo 4: Neue Weltstufe kommt wohl wirklich - und soll mehr bieten als nur stärkere Gegner

Diablo 4 bietet aktuell vier Weltstufen (also Schwierigkeitsgrade).

Season 1 wird keine neue Weltstufe für Diablo 4 bringen, auch wenn sich das einige Fans sehr gewünscht haben. Doch die Hoffnung auf World Tier 5 müsst ihr jetzt keinesfalls aufgeben, im Gegenteil: Im Interview mit GameStar hat uns Associate Game Director Joseph Piepiora erklärt, was seine Ideen für eine neue Weltstufe sind und wann sie ins Spiel kommen könnte.

»Nicht einfach nur mehr Hitpoints«

Gerüchte um eine zukünftige Weltstufe 5 mit noch mehr Herausforderungen gibt es schon länger, vor allem seit ein Data-Miner eindeutige Hinweise entdeckt haben will. Kollege Fabiano hat Piepiora einfach mal direkt danach gefragt. Die Antwort:

Wir wollen weiterhin genau anschauen, wie sich das Endgame von Diablo 4 für unsere Spieler anfühlt. Und wir wollen einige positive Änderungen einführen, wir haben einiges dafür in der Planung, zum Beispiel den neuen Boss in Season 1. In Season 2 wollen wir dann das Feedback der Spieler zu Season 1 umsetzen. Eine Weltstufe 5 werden wir nicht mit Season 1 einführen, aber es ist nicht vom Tisch! Wir ergründen das, während wir die geplanten Änderungen umsetzen

Blizzard wolle sich Zeit lassen, damit das Ergebnis auch wirklich Spaß mache und das Endgame von Diablo 4 verbessert. Man wolle mit einem neuen World Tier nicht einfach nur mehr Hitpoints und Schaden an Gegner klatschen, das würde sich laut Piepiora einfach nicht gut für Endgame-Spieler anfühlen.

1:40:32 Welches Endgame? Diablo 4 endet mit Level 70 - mit Jessirocks

Wann die neue Weltstufe kommt, hat sich Piepiora nicht entlocken lassen – höchstwahrscheinlich weiß er es selber noch nicht. Er sprach aber davon, dass solche Neuerungen im Laufe der Seasons umgesetzt werden sollen. Sprich, rechnet in Season 1 und wahrscheinlich auch Season 2 lieber nicht mit der Weltstufe, Blizzard schaut sich da erstmal an, was der Community überhaupt gefällt und was nicht.

Ab Season 3, 4 und so weiter sieht es dann wohl schon besser aus. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden über alles, was bei Diablo 4 vor sich geht!

Was wären eure Wünsche, wenn Blizzard eine neue Weltstufe 5 einführt? Welche neuen Herausforderungen sollten euch die Entwickler bieten, damit euch das Endgame stärker motiviert – oder sind euch die World Tiers ziemlich egal und ihr wollt einfach nur immer die neueste Season-Storys durchspielen? Schreibt’s uns gern!