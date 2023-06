World Tier 4 bleibt wohl nicht lang die höchste Schwierigkeitsstufe in Diablo 4

Der Schwierigkeitsgrad World Tier 5 verspricht neue Beute.

Über das Endgame von Diablo 4 wird aktuell viel gestritten: Ist es zu leicht? Zu schwer? Zu eintönig? Und steckt dort überhaupt genug Content drin, um die Spieler langfristig an Blizzards Action-Rollenspiel-Hit zu binden?

In unserem Test haben wir dazu eine klare Meinung – aber zumindest am letzten der genannten Punkte arbeiten die Entwickler gerade. Im Juli startet Season 1 und bringt neue Inhalte, aber ein findiger Data Miner hat ebenfalls neue Inhalte entdeckt: Weltstufe 5 befindet sich offenbar bereits in Arbeit und könnte neue Belohnungen bringen.

Das erwartet euch in Weltstufe 5

Der Dataminer DataMineARPG durchforstet seit dem Release den Code von Diablo 4 auf neue Inhalte und hat jetzt scheinbar etwas Großes entdeckt: Auf Twitter und seiner Webseite veröffentlichte er erste Infos zum neuen Schwierigkeitsgrad World Tier 5 (Weltstufe 5).

Wie kommt man in Weltstufe 5? Laut DataMineARPG soll es in den Zersplitterten Gipfeln einen neuen Finaldungeon geben, der nach dem Abschluss den neuen Schwierigkeitsgrad freischaltet. Wo genau sich dieser befindet, konnte er aber noch nicht herausfinden.

Welche neuen Belohnungen warten? Der Data Miner hat Hinweise auf neue Ränge von Edelsteinen entdeckt - laut den Spieldateien sind Edelsteine vom Rang 7 Magnificent und vom Rang 8 Perfect . Die genaue deutsche Übersetzung gibt's hier noch nicht und über die genauen Zahlen der Boni kann DataMineARPG, basierend auf den aktuell verfügbaren Gems, nur spekulieren. Die genauen Daten findet ihr auf seiner Homepage.

Was hat er sonst noch entdeckt? Zu guter Letzt hat der Dataminer noch Hinweise auf sogenannte Saisonkapitel entdeckt, hinter denen sich die saisonalen Questreihen verstecken könnten, die erstmals im Juli mit Season 1 erscheinen werden. Diese haben mit der Hauptgeschichte um Lilith, Neyrelle, Lorath und Co. aber nichts zu tun und stehen für sich allein.

Wie schaut's bei euch aus? Würde ein weiterer Schwierigkeitsgrad das Endgame für euch spannender machen und euch länger bei Stange halten? Seid ihr aktuell wunschlos glücklich? Oder braucht ihr von den Entwicklern etwas ganz anderes? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!