Diablo 4: Ihr könnt in 7 Minuten eine Million Erfahrungspunkte verdienen - so geht's

Es gibt Leute, die Diablo 4 ganz gemächlich angehen, um die Story ausgiebig zu genießen. Und dann gibt's Leute, die das Spiel minmaxen wie diese wilde Hand aus Ghost in the Shell. Zu wem auch immer ihr gehört: Es kann hilfreich sein, zu wissen, wie ihr in aller Eile möglichst viele Erfahrungspunkte rankarrt, falls ihr mal einen Zahn zulegen müsst.

Zum Glück gibt es YouTuber wie den werten Kontreck, die ihre persönlichen Tipps mit der Community teilen. Und diesen hier finden wir so cool, dass wir ihn mit euch teilen wollen:

Ihr müsst euch in Weltstufe 4 befinden.

befinden. Ihr solltet die Open World ausführlich erkundet haben, denn zum Start dieses Prozederes müsst ihr alle Spawnpunkte des Events Die versammelten Legionen aufgedeckt haben.

aufgedeckt haben. Das Event startet alle halbe Stunde an einem von fünf Orten: Den Garrowcrest Ruins Nördlich von Kyovashad In Norgoi Vigil Beim Crusaders Monument Und ganz im Süden beim Haunted Wreckage

Falls ihr Hilfe bei der Navigation braucht, schaut mal in unsere interaktive Karte zu Diablo 4:

Ihr müsst pünktlich zur vollen oder halben Stunde am jeweiligen Spawnpunkt sein.

am jeweiligen Spawnpunkt sein. Klickt dort das Lagerfeuer an für einen XP-Boost. Kontreck empfiehlt außerdem einen XP-Trank, um die Erfahrungsrate noch weiter zu erhöhen.

an für einen XP-Boost. Kontreck empfiehlt außerdem einen XP-Trank, um die Erfahrungsrate noch weiter zu erhöhen. Ladet möglichst viele Leute vor Ort in eure Truppe ein , um noch mehr Erfahrung zu teilen.

, um noch mehr Erfahrung zu teilen. Schlagt alle spawnenden Feinde zu Klump.

Profit.

Mit der richtigen Truppe kostet euch die ganze Aktion nur wenige Minuten und ihr bekommt dafür satte Erfahrungspunkte. Und falls euch das jede halbe Stunde zu blöd ist, könnt ihr ja bloß ein paar mal dort vorbeischauen, um euer Punktekonto ein wenig zu boosten. Falls ihr noch weitere gute Spots zum Farmen kennt (gerade für neuere Spielerinnen und Spieler), dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Die Community freut sich.