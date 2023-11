Diablo 4: Zauberer-Build ist so mächtig, dass er sogar im Bosskampf (fast) AFK gehen kann

Diesem Zaubererbuild kann selbst der Butcher nichts anhaben, selbst wenn der Caster ein Nickerchen macht.

Normalerweise schlottern die Knochen, sobald das Klirren seiner Ketten in Diablo 4 durch den Dungeon hallt. Der Butcher hat seinen Auftritt und für manch einen tapferen Recken heißt es nur Sekunden später Game Over . Doch der Zauberer von Emilyheartz987 zuckt angesichts des rotgehörnten Dämonen nur müde mit den Schultern und... geht (fast) afk.

Derweil zerschellen die gefürchteten Schläge am undurchdringlichen Schild das Magiewirkers. Dürfen wir vorstellen: der Mana-Tank Sorcerer.

Geschützt von Unmengen Magie

An sich soll das obige Video gar nicht zeigen, wie es ist, Quasi-AFK gegen den Max-Level-Butcher zu überleben. Es ist eher ein Nebenakt im doch sehr einseitigen Drama. Denn der Butcher ist derart chancenlos gegen den Build, dass der Spieler entspannt während des Kampfes an seiner Skillung schrauben kann, ohne abzuleben.

Worauf basiert der Mana-Tank Sorcerer? Er ist eine Variante des bereits in der Community als enorm stark bekannten Ball Lightning Sorcerer.

Dieser neue Build baut allerdings abseits einiger Änderungen bei den Skills (Rüstung und Schadensreduktion als Ergebnis) auf einem spezielles Amulett auf, dem Melted Heart of Selig Uber Unique.

Verkürzt sorgt dieses dafür, dass Schaden nicht Leben, sondern Mana abzieht und dank der Skillung verfügt der Zauberer über eine absurd hohe Regeneration dieser kostbaren Ressource. So wird er quasi unverwundbar, ohne wirklich etwas zu tun.

Schlimmer gehts immer

Natürlich hat das Grenzen und der Butcher stellt nicht die Krone des Schadens in Diablo 4 dar. Es lassen sich locker Szenarios kreieren, in denen solch ein Fast-Nickerchen am Rechner letztendlich doch im Tod des Charakters gipfelt. Beeindruckend ist das absurd erscheinende Chillen im Kampf mit Mister Fresh Meat dennoch.

Für Details schaut am besten das oben verlinkte Video, in dem ihr seht, wie der Build aufgebaut ist.

Was denkt ihr über den Build? Ist der was für euch? Und kennt ihr vielleicht noch weitere spannende Builds, die euch beeindruckt haben? Fürchtet ihr den Butcher mit euren Charakteren oder ist der auch für die Heldinnen und Recken inzwischen nur noch Kanonenfutter? Schreibt uns eure Meinung, Gedanken und Ideen gerne in die Kommentare!