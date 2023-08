Diablo 4: Die Fans sind zum ersten Mal seit Wochen begeistert, doch zwei große Sorgen bleiben

Diablo 4 sorgt für bessere Stimmung, aber viele sind weiterhin grummelig wie dieser Barbar.

Die Stimmung in der Community von Diablo 4 ist schon seit einigen Wochen ... angespannt. Seit dem der große Patch 1.1 erschienen ist, wird im Grunde pausenlos an dem eigentlich sehr guten Action-Rollenspiel herumgekrittelt. Nun scheint sich der Wind aber so langsam zu drehen.

Seit dem Blizzard am 2. August die Patch Notes für den bevorstehenden Patch 1.1.1 veröffentlicht hat, zeigen sich viele Fans erstaunlich optimistisch. Es gibt aber nach wie vor auch eher negative Stimmen.

Wir fassen hier zusammen, was den Leuten an dem Patch gefällt und was nicht. Die kompletten Patch Notes gibt es hier.

Das gefällt der Community

Tatsächlich scheint mittlerweile der Optimismus in der Community von Diablo 4 die negativen Kommentaren zumindest aufzuwiegen.

Was bei einer derart kritischen Fangemeinde durchaus einiges zu sagen hat. Doch gemeinhin gibt es viele Stimmen, die sich mit dem neuen Patch anfreunden können.

Auf Reddit freut sich etwa der User USPost116 über Verbesserungen für die Magierin:

Als ein Kettenblitz-Magier ... bin ich verdammt begeistert!

Gerade der Fix für eine der neuen boshaften Mächte namens Barbier sorgt in den Kommentaren immer wieder für Freude. So schreibt Ocir-

Juhu, jetzt kann ich tatsächlich den Barbier ausrüsten. Aktuell geht es nicht, da mein Mitspieler ein Gift-Jäger ist.

Etwas selbstironisch gibt sich außerdem der User SlimMini10, der offenbar keinen Ansatzpunkt findet, um sich über den Patch aufzuregen.

JEMAND MUSS MIR SAGEN, WORÜBER ICH MICH AUFREGEN SOLL!

Auf X (das war früher Twitter) bestätigte Community Director Adam Fletcher zusätzlich, dass der Patch auf vielfachen Wunsch auch den Memory Leak fixt - wenn sie es auch weiter beobachten wollen.

Die zwei größten Kritikpunkte

Doch bei all den positiven Stimmen ist nicht von der Hand zu weisen, dass es auch weiterhin viel Kritik gibt. Oder zumindest eher verhaltene Reaktionen, man möchte Blizzard offenbar auch nicht all zu früh loben.

Auch wenn es je nach Spielerin oder Spieler natürlich ganz subjektive Kritikpunkte gibt, haben sich doch zwei größere Streitpunkte herauskristallisiert:

1. Zu unbeteunde Änderungen am Barbaren

Auch wenn der Patch mit dem Barbaren eigentlich eine der schwächsten Klassen auf die Beine helfen sollte, zeigen sich viele Fans nach wie vor enttäuscht.

Zwar wurde der Barbar durchaus gebufft und bekommt beispielsweise jetzt deutlich mehr Wut, allerdings hätten sich viele noch gewünscht, sein Schaden würde ebenfalls deutlich gesteigert.

Der Reddit-User so_long_astoria schreibt etwa:

Warum weigern sie sich einfach bedeutsame Änderungen an der Barbaren-Klasse vorzunehmen?

2. Mehr Lebenspunkte für Bossgegner

Viele Spielerinnen und Spieler wundern sich außerdem darüber, wieso der Patch jetzt auch noch das Leben von bestimmten Bossgegnern erhöht. Von Level 60 an wurden die Lebenspunkte aller Bossgegner teils drastisch angehoben.

Was wohl auch eine Reaktion auf Builds ist, die einige davon in Sekunden zum schmelzen bringen. Fans ärgern sich aber darüber, da mehr Leben bedeutet, die Bosskämpfe einfach künstlich in die Länge zu ziehen.

Der User Sychar regt sich ganz besonders ausufernd über diese Änderung auf:

Ich mag die lässige Änderung am Ende, dass Bosse doppelt so viel Leben haben im Endgame lmao. Was zur Hölle stimmt mit den Entwicklern nicht? Mit jeder positiven Änderungen bekommen wir irgendeine Affenklaue, die grundlos Zeit verschwendet.

