Diablo 4 Patch Notes zu 1.1.1 sind da, die Fans reagieren zwiegespalten

Endlich liegt uns das komplette Changelog von Patch 1.1.1 vor.

Blizzard hat Wort gehalten und die finalen Patch Notes für Update 1.1.1 von Diablo 4 veröffentlicht. Der Patch erscheint am Dienstag, den 8. August und geht wie versprochen eine ganze Reihe an Problemzonen an. Ob das ausreicht, um die Fans zufriedenzustellen? Das beleuchten wir in diesem Artikel ebenfalls.

Zauberer und Barbaren können endlich aufatmen

Ja, Patch 1.1.1 wird tatsächlich viele Änderungen an Zauberern und Barbaren vornehmen. Die beiden bislang mit Abstand schwächsten Klassen von Diablo 4 dürfte das freuen. Neben jeder Menge Buffs werden auch die Klassenaspekte überarbeitet.

Was noch? Das hier sind die Highlights von Patch 1.1.1:

Garantierte Legendary-Drops: Sowohl Schatzgoblins (ab Stufe 15) als auch Dungeon-Bosse (ab Stufe 35), lassen mit Patch 1.1.1 auf jeden Fall ein seltenes Item fallen.

Sowohl Schatzgoblins (ab Stufe 15) als auch Dungeon-Bosse (ab Stufe 35), lassen mit Patch 1.1.1 auf jeden Fall ein seltenes Item fallen. Mehr Elixiere: Das Stack-Limit für Elixiere wird von 20 auf 99 erhöht.

Das Stack-Limit für Elixiere wird von 20 auf 99 erhöht. Höhere Gegnerdichte: In Albtraumdungeons und Höllenflut-Events werden euch deutlich mehr Monster begegnen.

In Albtraumdungeons und Höllenflut-Events werden euch deutlich mehr Monster begegnen. Geringere Respec-Kosten: Für größere Änderungen an eurem Build müsst ihr nach dem Patch bis zu 40 Prozent weniger Gold ausgeben.

Für größere Änderungen an eurem Build müsst ihr nach dem Patch bis zu 40 Prozent weniger Gold ausgeben. Schnellerer Dungeon-Teleport: Seit Patch 1.1 musstet ihr beim Teleportieren aus Dungeons zwei nervenaufreibende Sekunden länger warten. Diese Änderung ist mit 1.1.1 wieder Geschichte.

Seit Patch 1.1 musstet ihr beim Teleportieren aus Dungeons zwei nervenaufreibende Sekunden länger warten. Diese Änderung ist mit 1.1.1 wieder Geschichte. Größerer Stash: Für einen Goldbetrag könnt ihr in eurem Stash einen weiteren Tab freischalten.

Die vollständigen - bislang nur auf Englisch verfügbaren - Patch-Notes für Update 1.1.1 findet ihr wie gewohnt auf Seite 2 dieses Artikels.

Fans sind sich uneins

Ein Blick in den großen Diablo-4-Subbreddit offenbart, dass viele Fans recht zufrieden mit den Änderungen von Patch 1.1.1 sind. Ein User schreibt etwa: Schöner Patch. Dringend benötigte Buffs für Sorcs und Barbs, zusätzlicher Stash-Raum, erhöhte Mob-Dichte und Boss Belohnungen.

Auch andere Fans stimmen ein Loblied an, haben aber dennoch ein paar verbleibende Sorgenfalten, wie zum Beispiel der Reddit-User coinblock:

Sieht nach einigen anständigen Buffs für Zauberer aus, aber ich bin mir nicht sicher, ob das der Überlebensfähigkeit ausreichend hilft.

Wiederum andere sind enttäuscht. Die Änderungen an den Uniques sind ein Witz! und Was für ein absoluter Placebo-Patch für Barbs. Absolut keine der Änderungen macht irgendetwas Sinnvolles. geben die Negativstimmen gut wieder.

Wie gefallen euch die Änderungen von Patch 1.1.1? Seid ihr zufrieden, seid ihr enttäuscht, habt ihr mehr erwartet, ist für euch alles in bester Ordnung? So viele mögliche Reaktionen, also nehmt gerne an unserer obigen Umfrage teil und findet euch danach im Kommentarbereich ein, um eure Meinung mit den anderen Fans aus unserer Community zu teilen.