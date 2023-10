Diablo 4 zeigt, welche Dungeons in Season 2 ganz besonders wichtig werden

Es gibt eine neue Liste an Dungeons, die sich in Season 2 besonders lohnen.

Season 2 soll die große Chance von Diablo 4 werden, sich wieder aufzuraffen, nachdem in den vergangenen Wochen viel an dem Action-Rollenspiel kritisiert wurde. Der Start einer neuen Season bedeutet aber immer auch, dass die Dungeons rotieren. Entsprechend werdet ihr ab dem 17. Oktober andere Dungeons im Endgame grinden, als bisher.

In einem Forums-Eintrag meldete sich nun Community Director Adam Fletcher zu Wort und enthüllte eine lange Liste an Dungeons, die in Season 2 zu Alptraum-Dungeons aufgestuft werden können. Hier seht ihr die komplette Liste:

Weltstufe 3

Forbidden City

Lights Watch

Sanguine Chapel

Belfry Zakara

Ghoa Ruins

Steadfast Barracks

Inferno

Renegades Retreat

Sepulcher Of The Forsworn

Broken Bulwark

Oldstones

Vault of The Forsaken

Bloodsoaked Crag

Grinning Labyrinth

Whispering Vault

Weltstufe 4

Forbidden City

Hallowed Ossuary

Lights Watch

Tormented Ruins

Sanguine Chapel

Belfry Zakara

Endless Gates

Fetid Mausoleum

Ghoa Ruins

Heathens Keep

Leviathans Maw

Steadfast Barracks

Conclave

Crusaders Cathedral

Deserted Underpass

Inferno

Renegades Retreat

Sepulcher Of The Forsworn

Sirocco Caverns

Broken Bulwark

Flooded Depths

Jalals Vigil

Lubans Rest

Oldstones

Vault of The Forsaken

Bloodsoaked Crag

Buried Halls

Carrion Fields

Grinning Labyrinth

Whispering Vault

Was sind das für Dungeons

Falls ihr neu bei Diablo 4 seid und euch über diese Dungeon-Rotation wundert, lasst sie uns euch kurz erklären. In Diablo 4 bekommt ihr im Endgame ab Weltstufe 3 Zugriff auf sogenannte Alptraum-Siegel, mit denen ihr bestimmte Dungeons in einen Alptraum-Dungeon verwandeln könnt. Auf diese Weise verpasst ihr einem existenten Dungeon ein paar neue Eigenschaften, was die Dungeons in der Regel auch eine Ecke herausfordernder macht.

Dafür erhaltet ihr in diesen Dungeons aber auch mehr Erfahrungspunkte, besseren Loot und könnt vor allem die Glyphen auf dem Paragonbrett aufstufen. Die Dungeons sind also eine der wichtigsten Aktivitäten im Endgame, um euren Charakter zu verbessern.

Allerdings gibt es für jede Season nur eine kleine Auswahl an Dungeons, die für ein Alptraum-Siegel in Frage kommen. Diese Auswahl rotiert zum Start einer neuen Saison.

Was ist eure aktuelle Meinung zu Diablo 4? Freut ihr euch auf die nächste Season oder ist das Thema für euch mittlerweile durch? Was sind eure Hoffnungen und Wünsche für Season 2 und mit welcher Klasse werdet ihr loslegen? Was haltet ihr von der neuen Auswahl an Dungeons, ist ein Favorit für euch dabei? Schreibt uns eure Gedanken dazu in die Kommentare!