Diablo-Vater David Brevik hat auf Twitter Bedenken an Google Stadia und Apple Arcade geäußert. Seine Sorge gilt vor allem dem Geschäftsmodell von Apples neuem Gaming-Abo, das uns vollen Zugang zu allen Spielen im Paket gibt und Entwickler nach gespielten Nutzer-Minuten bezahlen soll.

Diese werde radikale Auswirkungen auf die Beweggründe hinter Spieldesign-Entscheidungen und auf räuberische Mechaniken haben, so Brevik: »Wenn ihr Free2Play schlimm fandet, habt ihr noch gar nichts gesehen.« Brevik scheint davon auszugehen, dass Stadia auf ein ähnliches Prinzip setzen wird, obwohl das noch nicht feststeht.

There is no way to stop this. These changes are coming. When mega-companies like Google and Apple are making this a corporate initiative, gaming is going change forever.