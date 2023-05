Diablo trifft Pathfinder: Neues Action-Rollenspiel vereint die beiden Fantasy-Giganten

Abomination Vaults wird zwar kein Oldschool-Rollenspiel, aber setzt auf einen bekannten Charakter aus den Owlcat-RPGs

Der Name Pathfinder ist dank der Oldschool-Rollenspiele von Owlcat Games seit einigen Jahren auch auf dem PC gleichbedeutend mit einer grandiosen Rollenspiel-Erfahrung. Jetzt wurde ein neues Spiel rund um Pathfinder angekündigt, das zwar nicht von Owlcat stammt, dafür aber auf das gleiche Spielkonzept wie bei Diablo setzt. Fans der Owlcat-Spiele werden außerdem eine alte Bekannte wiedersehen.

Pathfinder: Abomination Vaults wird von den BKOM Studios in Kanada entwickelt (Sunday Gold, Tales from Candlekeep), in Zusammenarbeit mit dem Pathfinder-Verlag Paizo. Wie schon einst bei Kingmaker ist die Entwicklung allerdings noch nicht komplett in trockenen Tüchern. Das Projekt startet demnächst erst seine Kickstarter-Kampagne und sammelt entsprechend noch Geld für die Entwicklung.

Einige Spielszenen aus einer sehr frühen Version gibt es im Ankündigungs-Trailer zu sehen:

5:15 Pathfinder: Abomination Vaults macht Diablo Konkurrenz und zeigt im Trailer erstes Gameplay

Action-Rollenspiel mit bekannten Gesichtern

Über die exakten Gameplay-Details ist noch nicht viel bekannt. Es wird allerdings offenbar ein lupenreines Action-Rollenspiel wie vor allem Diablo es populär gemacht hat. Ihr metzelt euch also mit einer Klasse eurer Wahl durch scharenweise Monster und durchforstet finstere Dungeons nach wertvoller Ausrüstung.

Wie bei den Spielen von Owlcat setzt das Studio ebenfalls auf ein bereits in schriftlicher Form bestehendes Abenteuer namens Abomination Vaults. Hierbei handelt es sich um eine dreiteilige Pen and Paper-Kampagne in deren Verlauf ein gewaltiger Dungeon erkundet wird, in dessen Tiefen die bösartige Hexe Belcorra Haruvex eine Armee aus Monstern erschafft.

Noch wissen wir wenig über die geplanten Klassen. Es wird aber mindestens vier Stück geben, immerhin soll das Action-RPG auch Koop für bis zu vier Spielerinnen und Spieler unterstützen. Ein paar Klassen gab es außerdem schon zu sehen. Darunter befindet sich mit Amiri sogar eine Heldin aus Pathfinder: Kingmaker.

Vier Klassen sind bislang bekannt, eine davon verkörpert eine Heldin aus Pathfinder: Kingmaker.

Barbarin: Amiri wird höchstwahrscheinlich die Barbaren-Klasse von Abomination Vaults und setzt ihren Gegnern mit großen Waffen im Nahkampf zu.

Amiri wird höchstwahrscheinlich die Barbaren-Klasse von Abomination Vaults und setzt ihren Gegnern mit großen Waffen im Nahkampf zu. Zauberer: Es gab auch bereits einen Zauberer zusehen, bei dem es sich um Ezren handelt. Ein berühmter NSC aus dem Pen and Paper.

Es gab auch bereits einen Zauberer zusehen, bei dem es sich um Ezren handelt. Ein berühmter NSC aus dem Pen and Paper. Ranger: In den Artworks ist ein Zwerg zu erkennen, der mit Äxten und Armbrüsten in den Kampf zieht. Fans der Vorlage kennen den Ranger unter dem Namen Harsk. Hierbei scheint es sich um eine klassische Hybrid-Klasse zu handeln.

In den Artworks ist ein Zwerg zu erkennen, der mit Äxten und Armbrüsten in den Kampf zieht. Fans der Vorlage kennen den Ranger unter dem Namen Harsk. Hierbei scheint es sich um eine klassische Hybrid-Klasse zu handeln. Klerikerin: Außerdem zeigen die Bilder noch eine orientalische Kämpferin, bei der es sich um eine Klerikerin namens Kyra handelt. Also eine Klasse, die sowohl zaubert als auch im Nahkampf zulangt.

Der Erfolg der Kickstarter-Kampagne wird aber höchstwahrscheinlich auch darüber entscheiden, wie viele Klassen letztlich bei der Veröffentlichung enthalten sein werden. Noch ist die Kampagne nicht gestartet, ihr könnt euch aber jetzt schon informieren lassen.

Was haltet ihr von dem Projekt? Freut ihr euch über solcherlei Konkurrenz für Diablo oder habt ihr einfach Lust auf noch mehr Geschichten in der Welt von Pathfinder? Kennt ihr womöglich die Story-Kampagne schon aus dem Pen & Paper? Wärt ihr bereit, euch an der Kickstarter-Kampagne zu beteiligen oder wartet ihr erstmal ab? Schreibt es uns in die Kommentare!