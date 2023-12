»Ich bin ausgebrannt« - Fans von Diablo 4 verzweifeln am neuen Endgame-Dungeon

Vielen Spielen vergeht der Spaß an Diablo 4 durch den neuen Dungeon.

Der neue Endgame-Dungeon in Diablo 4 Abattoir of Zir oder zu deutsch Zirs Schlachthaus steht aktuell mächtig in der Kritik. Die Community ist unzufrieden mit dem langwierigen Grind und den unfairen Mechaniken der neuen Inhalte.

Ein Schlachthaus für den Spielspaß

Worum geht es? Im Diablo-4-Reddit befinden sich bereits mehrere Beiträge von Spielern, die schon nach kurzer Zeit keine Lust mehr auf den neuen Dungeon haben. Insgesamt lassen sich drei Hauptprobleme ausmachen.

1. Der zu hohe Schwierigkeitsgrad

Zirs Schlachthaus übertrifft die Stufe 100 Albtraum-Dungeons bezüglich der Herausforderung. In einem Beitrag schreibt HipGamer, dass man als »Casual-Gamer« nicht mal ansatzweise in der Lage ist, die neuen Inhalte zu spielen. HipGamer sagt, es wäre in Ordnung nicht die höchsten Stufen des neuen Dungeons zu erreichen, doch wenigstens ein Paar sollten drin sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

2. Der Grind-Faktor

In einem weiteren Reddit-Beitrag erklärt ComradeKyle, dass völlig unmöglich sei, die Glyphe »Träne des Blutes« auf Maximal-Level zu bringen. Was genau mit dieser neuen mächtigen Glyphe auf sich hat, erfahrt in unserem Übersichtsartikel zu Zirs Schlachthaus.

Der Diablo-Experte Raxxentarax erklärt in einem YouTube-Video, wie schlimm der Grind tatsächlich sein könnte. Laut dem Profi würde es über 325 Stunden brauchen, die eine Glyphe auf Stufe 50 von 200 zu bringen. Auf Stufe 50 gewährt die Glyphe einen signifikanten Bonus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

3. Die unfairen Mechaniken

Bdago9 beginnt einen Reddit-Beitrag mit den Worten: »Wir sehen uns in Season 3. Ich bin ausgebrannt.« Neben dem Grind kritisiert der Spieler einige Mechaniken des Dungeons.

Als besonders unfair wird die Tatsache empfunden, dass Gegnern einen ein mit einem Schlag töten können und der Run damit auch nur vorbei ist. Einen zweiten Versuch gibt es nicht und ein neues Siegel für einen neuen Dungeon muss benutzt werden.

Wie geht es weiter?

Die Entwickler versprechen Besserung: Community Manager Adam Fletcher teilte via X, ehemals Twitter, mit, dass die Entwickler das Feedback erreicht hat und sie bereits an Änderungen arbeiten.

Es kann also schon in den nächsten Tagen zu Anpassungen an Zirs Schlachthaus kommen. Habt ihr den neuen Endgame-Dungeon bereits gespielt? Was ist euer Eindruck? Ist der Grind wirklich so extrem wie beschrieben und sind die Dungeons wirklich so schwer? Teilt eure Erfahrungen und Meinung doch gerne in den Kommentaren.