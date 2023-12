Diablo 4 schwächt versehentlich alle Spieler ab - ausgerechnet zum Start des neuen Endgame-Dungeons

Diablo 4 hat nicht zum ersten Mal mit einem schwerwiegenden Bug zu kämpfen.

Normalerweise sollte sich in Diablo 4 alles um den Kampf zwischen Helden und Dämonen drehen. Stattdessen geht es derzeit - nicht zum ersten Mal - um den Kampf zwischen Spielern und Bugs. Ein besonders fieses Exemplar hat sich nämlich mit dem jüngst veröffentlichten Patch 1.2.3 ins Spiel geschlichen und kurzerhand alle Charaktere abgeschwächt.

Dieser Fehler kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, denn mit dem neuen Update startet auch der brandneue Endgame-Dungeon Abattoir of Zir - und der lässt sich mit geschwächten Recken natürlich nicht erfolgreich angehen.

Blizzard gibt ein Statement ab, die Fans sind trotzdem sauer

Was genau ist passiert? Der Bug, der mit Patch 1.2.3 ins Spiel gekommen ist, nerft alle Endgame-Spieler, indem er die Paragon-Glyphen fälschlicherweise auf eine zu niedrige Stufe setzt. Dadurch reduziert sich bekanntlich im Paragon-Board der Radius der jeweiligen Glyphe, was den Verlust anderer Stärkungen und Effekte zur Folge hat.

Blizzard hat bereits reagiert: Auf Reddit meldet sich Community-Manager Lyricana_Nightrayne zu Wort und stellt einen Fix auf dem PC schon im Laufe des heutigen Tages in Aussicht:

Das Team hat ein Problem identifiziert, bei dem die Spieler mit Paragon-Glyphen konfrontiert werden, die die vor dem Update 1.2.3 erreichten Stufen falsch darstellen. Wir planen, dieses Problem auf dem PC mit einem neuen Client-Update zu beheben, das im Laufe des Tages veröffentlicht werden soll. Wir werden die Spieler über den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung informieren, sobald sie verfügbar ist. Für Konsolenspieler planen wir, ein Update für Xbox und PlayStation zu veröffentlichen, sobald es verfügbar ist. Wir werden den Zeitplan im Laufe des Tages aktualisieren.

14:19 Diablo 4 - Nachtest mit Season 2

Die Fans sind dennoch stinksauer: Viele werfen Blizzard vor, das sie das Problem nicht mal richtig begriffen hätten, wenn im Statement von Darstellen gesprochen wird - denn die Glyphen-Stufen werden eben nicht nur falsch dargestellt, sondern auch tatsächlich falsch vom Spiel berechnet.

Außerdem sorgt eine weitere Änderung im Rahmen von Patch 1.2.3 für erhitzte Gemüter, die aufgrund des Bugs noch untergeht: Offenbar hat Blizzard auch die benötigte XP-Menge für das Aufleveln der Glyphen erhöht. Das stößt vielen Spielern sauer auf und nun fordern sie, diese Änderung rückgängig zu machen.

Ihr seht: Viel Aufruhr in Sanktuario. Bis zum Release des ersten Addons im kommenden Jahr dürfte es rund um Diablo 4 nicht langweilig werden.

Gehört ihr auch zu den Fans, die sich derzeit über geschwächte Glyphen ärgern? Wenn ja, wie stark betrifft es euren Charakter, könnt ihr da eine ungefähre Größenordnung in Form von Schadenszahlen oder so skizzieren? Habt ihr noch Vertrauen in Blizzard, dass Diablo 4 irgendwann mal in ruhigere Gewässer schippert? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!