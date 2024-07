Die 20 besten MMOs aller Zeiten: Unsere Kollegen beleben ihren YouTube-Kanal neu - mit einem großen Ranking!

Es gibt zahllose MMOs, aber welche sind richtig gut?

Welches MMO ist das beste aller Zeiten? Diese Frage haben sich die Kolleginnen und Kollegen von MeinMMO gestellt – und ihre Antwort findet ihr als Video auf ihrem gleichnamigen YouTube-Kanal. Der existiert zwar schon etwas länger, ruht aber seit ein paar Jahren. Doch jetzt weht dort frischer Wind!

Insgesamt 20 Online-Rollenspiele haben es ins Ranking geschafft, darunter wenig überraschend auch World of Warcraft, Final Fantasy 14 und The Elder Scrolls Online. Aber wer gewinnt das Rennen um Platz 1 und warum? Hier seht ihr das komplette Video:

Wie das Video entstanden ist

Die Redaktion von MeinMMO hat sowohl alte Genre-Klassiker als auch neuere Titel wie etwa Amazons New World zur Abstimmung zugelassen und anschließend in eine Rangliste gepackt. So wie wir von GameStar das jährlich auch machen, zuletzt etwa mit unseren Top 150 besten Rollenspielen aller Zeiten.

Dabei standen nicht die internationalen Pressewertungen im Vordergrund, sondern die Meinung der echten Spielerinnen und Spieler. MeinMMO hat sich dafür bei den Communitys von ihrer eigenen Webseite sowie denen von GameStar und GamePro ausgetauscht. Aus euren Umfrageergebnissen entstand dann die Liste.

Auf unserer Schwesterseite findet ihr immer aktuelle News und Artikel wie Guides, Toplisten und nützliche Tipps rund um MMOs, Service-Spiele, Streaming und Influencer. Auf dem YouTube-Kanal MeinMMO sollen zukünftig weitere Videos erscheinen, ebenfalls zu diesen Themen. Freut euch also auf mehr Toplisten, aber auch andere spannende Clips.

Wie steht ihr zur Rangliste der Kolleginnen und Kollegen? Welches Online-Rollenspiel hättet ihr persönlich auf den Platz 1 gesetzt und warum? Schreibt uns gerne über eure Lieblingstitel in den Kommentaren und erzählt uns, warum ausgerechnet die Krönchen verdient haben. Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen!