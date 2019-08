Ein bisschen grummelig ist GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge ja immer noch, weil es Lands of Lore aus ihm unerfindlichen Gründen nicht in unser Ranking der "100 besten PC-Rollenspiele aller Zeiten" geschafft hat. Möglischerweise erwähnte er das bereits auch das eine oder andere Mal.



Trotzdem will er es sich natürlich nicht nehmen lassen, gemeinsam mit euch das große Finale unseres Rollenspiel-Rankings zu feiern und natürlich auch zu diskutieren.

Ab 16 Uhr könnt ihr ihn live auf unserem Twitch-Kanal MAX mit euren Fragen löchern. Wie wurden die Titel ausgewählt und wie liefen die Wahlen ab? Was passierte, wenn zwei Rollenspiele die gleiche Stimmenzahl haben? Wieso werfen wir Action-RPGs, CRPGs, JRPGs und MMORPGs in einen Topf? Und warum ist Lands of Lore eigentlich so ein guter Dungeon Crawler und hätte unbedingt in die Top 100 gehört?

Bis 17 Uhr stellt sich Heiko euren Fragen und wird gemeinsam mit euch die Enhüllung unseres ersten Platzes der "100 besten PC-Rollenspieler aller Zeiten" erleben, die euch garantiert alle total überraschen wird. Oder auch nicht. Wir freuen uns auf euch!