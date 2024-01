Die Geschichte des ersten Jedi: Die Macher von Game of Thrones verraten Details zum gescheiterten Star-Wars-Film

Bei den Infos zu dem einst geplanten Star-Wars-Film stockt auch Joffrey der Atem.

Nach der verrufenen achten Staffel von Game of Thrones haben einige Fans sicherlich nichts dagegen, dass der einst geplante Star-Wars-Film des Showrunner-Duos David Benioff und D.B. Weiss abgesägt wurde. Die frisch veröffentlichten Details zum Projekt sind aber durchaus interessant.

Star Wars: The First Jedi

Die beiden Showrunner haben im Interview mit The Hollywood Reporter verraten, was sie ungefähr erzählen wollten. Der Plan war, die Entstehungsgeschichte des ersten Jedi zu thematisieren. Im Grunde genommen, wie der Jedi-Orden entstand, warum er entstand, das erste Lichtschwert… , so Weiss.

Der Name des Films sollte The First Jedi werden. Und wir waren richtig genervt, als [Rian Johnson] seinen Film The Last Jedi nannte. Er hat den offensichtlichen Titel für das, woran wir gearbeitet haben, komplett zerstört.

Letztlich wollte Lucasfilm aber keine First-Jedi-Story haben. Es ist ihre Firma und ihre IP, aber wir waren nicht die Droiden, nach denen sie gesucht haben. , erzählt Benioff.

Weiss und Benioff sind aber bei weitem nicht die einzigen großen Namen, deren Star-Wars-Projekte abgeblasen wurden: Neben Patty Jenkins und Damon Lindelof musste sogar der Film von Marvel-Riese Kevin Feige beiseite gelegt werden.

Außerdem ist das Duo bereits am nächsten Großprojekt dran: Mit 3 Body Problem erscheint bald schon das nächste Sci-Fi-Abenteuer - Produzent ist hier übrigens Rian Johnson, der ihnen fünf Jahre zuvor mit The Last Jedi den Titel zerstört hat. Den Trailer seht ihr gleich hier:

2:32 Netflix: Der neue Trailer zu 3 Body Problem verspricht ein Fest für Sci-Fi-Fans

Doch noch der erste Jedi im Kino?

Die beiden Game-of-Thrones-Macher haben zwar aktuell nichts mehr mit Star Wars am Hut, die ursprüngliche Idee der beiden klingt aber erstaunlich ähnlich wie die Story von Dawn of the Jedi, einem anderen in Arbeit befindlichen Star-Wars-Film.

Der soll vom Logan-Regisseur James Mangold in Szene gesetzt werden und 25.000 Jahre vor den drei Star-Wars-Trilogien spielen. Wann der aber erscheint, ist noch unklar. Es gibt zwar schon drei Starttermine, aber zu welchen Star-Wars-Filmen die genau gehören, bleibt abzuwarten. Mehr Infos findet ihr in unserer Auflistung aller kommenden Star-Wars-Filme.

Was haltet ihr von der Idee, die Anfänge des Jedi-Ordens im Kino zu zeigen? Haltet ihr Origin-Geschichten für eine sinnvolle Ergänzung der Lore oder gehen euch solche Storys wie die Netflix-Serie Blood Origin mit dem ersten Witcher eher auf den Geist? Und auf welches bisher bekannte Star-Wars-Projekt freut ihr euch am meisten? Schreibt es in die Kommentare!