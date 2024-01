Star Wars: Das Fan-Remake eines legendären Lichtschwert-Duells sorgt für Begeisterung

Wie hätte Episode 3 im Look von Clone Wars ausgesehen? Fans präsentieren nun die Antwort. (Originalbild: Disney/LucasArts)

Die Prequel-Trilogie von Star Wars hat in den vergangenen Jahren so etwas wie späte Liebe durch die Fan-Gemeinde erfahren. Grund dafür dürften vor allem die zumeist kontrovers aufgenommenen Episoden 7 bis 9 sein. Doch schon seit seinem Kinostart im Mai 2005 gilt Episode 3 als der beste der Prequel-Filme. Das liegt unter anderem am legendären Lichtschwert-Duell zwischen Anakin und Obi-Wan.

Diese Konfrontation wurde nun von Fans neu inszeniert. Wir reden hier aber nicht von amateurhaft gefilmten Realszenen, in denen sich Jugendliche mit Selbstbau-Lichtschwertern verkloppen.

Nein, vielmehr haben die Macher des rund 15-minütigen Kurzfilms den Look der beliebten Animationsserie The Clone Wars nachgeahmt - mit Erfolg.

Das ist echt legendär

Clone Wars: Battle of the Heroes zeigt die finalen 15 Minuten von Episode 3 in einem ganz neuen Licht. Angefangen beim besagten Duell auf Mustafar über die ersten Atemzüge von Darth Vader bis hin zur Geburt von Luke und Leia - der Fan-Film lässt nichts aus.

Optisch sieht das Gezeigte in vielen Momentan der originalen Clone-Wars-Serie zum Verwechseln ähnlich. Nur bei den Animationen, insbesondere beim Kampf zwischen Anakin und Obi-Wan, lässt sich dann doch hier und da erkennen, dass zwar fähige Hände am Werk waren, aber eben nicht die von Lucasfilm.

Von denen gibt es ebenfalls Vergleichsmaterial. In Staffel 7 wurden nämlich ebenfalls einige Szenen aus Episode 3 im Animationsstil nachgestellt:

Die Fans sind trotzdem total aus dem Häusschen. In den YouTube-Kommentaren sind Äußerungen wie Das ist es, was Star Wars ausmacht! oder Das ist echt legendär! und Mein Gott, das ist unglaublich! kein Einzelfall. Und sogar von ganz prominenter Stelle gibt es ein dickes Lob.

Denn der mit über 3,3 Millionen Abonnenten weltweit bekannter Content-Creator Star Wars Theory hat ebenfalls einen Kommentar dagelassen. Und der fällt ebenfalls euphorisch aus:

Mit Abstand einer der besten Star-Wars-Fanfilme, die ich je gesehen habe. Wirklich gut gemacht, Leute.

Star Wars gehört den Fans.

Was ist von offizieller Seite aus zu Star Wars geplant? Die Zukunft der weit, weit entfernten Galaxis verraten wir euch hier:

Wie gefällt euch der Fan-Kurzfilm? Steht ihr wie viele der YouTube-Kommentatoren auch total auf den Look von The Clone Wars oder hat euch die Serie mit ihrer Optik eher abgeschreckt? Könnt ihr der Prequel-Trilogie rückblickend doch einiges abgewinnen oder verschmäht ihr sie immer noch? Wir sind gespannt auf eure Meinung, also schreibt sie uns gerne in die Kommentare!