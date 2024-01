»Ob Disney mich aushält?« - Einer der besten Action-Regisseure will sich an Star Wars probieren

Der Regisseur von John Wick hätte gute Lust auf Star Wars. Bildquelle: Lionsgate

Chad Stahelski lässt sich guten Gewissens als echter Action-Spezialist bezeichnen. In Hollywood machte er sich als Stuntkoordinator zahlreicher Filme (unter anderem bei der Matrix-Reihe) einen Namen. Mittlerweile hat Stahelski aber auch auf dem Regie-Stuhl Platz genommen und Keanu Reeves mit John Wick ein großes Comeback beschert.

Star Wars vom John-Wick-Macher?

Stahelski zeichnet sich natürlich durch ausgeklügelte Stunt-Choreographien aus, bei der die Kamera nah am Geschehen dran bleibt, anstatt davon wegzuschneiden. Dieses Auge und Händchen für Action würde der Regisseur nun auch gerne in eine weit, weit entfernte Galaxie bringen - sofern Disney und Lucasfilm daran Interesse hätten.

Im Gespräch als Gast beim HappySadConfused-Podcast verrät Stahelski, dass er sich liebend gerne an einem Star-Wars-Film probieren würde, sobald er dafür Zeit hat:

Ich bin ein Star-Wars-Kerl. Der erste Krieg der Sterne hat mein Leben verändert. Vielleicht irgendwann … Disney, wenn du zuhörst, melde dich in ein paar Jahren. Ich habe einige Ideen für Star Wars. Ich würde mich dran probieren und schauen, ob Disney mich aushält. [...]

Chad Stahelski hat viel vor

Warum erst in ein paar Jahren? Chad Stahelski dürfte erstmal gut ausgelastet sein. Aktuell arbeitet er an einer Videospielverfilmung von Ghost of Tsushima und darüber hinaus an einer Neuauflage der legendären Highlander-Reihe mit Henry Cavill. Außerdem kochen immer wieder mal Spekulationen um John Wick 5 hoch.

Doch auch abgesehen davon plant Stahelski weitere Film- und TV-Projekte, wie zum Beispiel Shibumi, Black Samurai oder auch Gangsters of Shanghai. Und dabei fällt euch vielleicht ein Muster auf: Chad Stahelski hat ein Faible für Geschichten um und mit Schwertkämpfer, was bereits bei John Wick immer wieder mal spürbar ist.

Nach The Witcher zückt Henry Cavill als Highlander das Schwert. Chad Stahelski will aus seinem Fantasy-Reboot ein ganzes Film-Franchise stricken. Bildquelle: Netflix

Diese Star-Wars-Filme sind aktuell geplant

Damit wäre es allemal spannend, wenn sich der Filmemacher und Stunt-Experte an einem Lichtschwert-Duell im Star-Wars-Universum probieren dürfte. Ob ein derartiges Projekt jemals zustande kommt, wird sich aber erst mit der Zeit zeigen.

Unter der gemeinsamen Führung von Kathleen Kennedy und neuerdings auch Dave Filoni entstehen momentan neue Star-Wars-Filme von Regisseurinnen und Regisseuren wie Sharmeen-Obaid Chinoy, James Mangold oder Taika Waititi. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass sich Chad Stahelski an einen Star-Wars-Film probieren will: Würdet ihr seinen Versuch gerne auf der großen Leinwand sehen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Stahelskis kommende Projekte - wie zum Beispiel Highlander und Ghost of Tsushima? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!