Die große GameStar Black Edition zu Diablo 4: höllisch gut, diabolisch dick!

»Was gibt’s bei Diablo schon groß zu erklären? Monster sehen, anklicken, tot!« Wer so denkt, hat wohl schon länger kein Action-Rollenspiel mehr in der Hand gehabt. Blizzards aktuelles Großwerk Diablo 4 zeigt eindrucksvoll, wie komplex und vielschichtig dieses deshalb zu recht beliebte Genre sein kann. Damit ihr in den endlosen Dungeons den Schergen von Oberbösewichtin Lilith nicht zum Opfer fallt, gibt’s zum Glück unsere extradicke GameStar Black Edition für Diablo 4.

Diablo-Insiderwissen auf 180 Seiten

Hängt euch dieses wunderschöne Lilith-Artwork an die Wand und spürt ihren verächtlichen Blick beim Zocken.

Auf rund 180 Seiten zeigen euch unsere Diablo-Profis, wie ihr euch in der finsteren Welt von Sanktuario behauptet. Egal ob in den Wäldern von Scosglen, im Schnee der Zersplitterten Gipfel oder in den Sümpfen von Hawezar: Unsere detaillierten Karten bringen euch sicher ans jeweilige Questziel.

Über 100 Seiten Klassen-Guides stellen sicher, dass ihr Druide, Barbar, Zauberer, Schurke und Nekromant (oder natürlich jeweils ihre weiblichen Pendants) optimal ausbaut und ausrüstet. Apropos Ausrüstung: Natürlich gibt es in der Black Edition auch umfangreiche Crafting-Tipps für das beste Equipment im Spiel.

Das große XXL-Doppelposter im Heft bringt euch richtig in Diablo-Stimmung, egal ob ihr nun die gruselig-schicke Vorderseite mit Oberdämonin Lilith an die Wand klebt oder die nutzwertige Rückseite.

Das ist Wahnsinn, wir schicken euch in die Hölle

Die GameStar Black Edition zu Diablo 4 lässt kaum einen Wunsch offen. Mit diesem ganz speziellen Sonderheft bekommt ihr:

180 Seiten zu Blizzards Action-RPG-Hit

100 Seiten Klassen-Guides zu Barbarin, Druidin, Schurkin, Nekromantin und Zauberin (bzw. die männlichen Varianten)

detaillierte Karten

Crafting-Tipps

XXL-Doppelposter

Das Heft gibt’s wie gewohnt am Kiosk oder im GameStar Shop – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Apropos: Damit auch wirklich aktuelle Infos im Heft stehen, arbeiten wir bis zuletzt an den Artikeln – die gedruckte Version kommt daher erst ein paar Tage nach Release von Diablo 4 zu euch. Vorbesteller haben jedoch pünktlich am 6.6. die Epaper-Version im Mail-Postfach, sodass ihr gleich loslegen könnt.

Viel Spaß beim Lesen und Looten!