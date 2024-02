Die nackte Kanone: Für die Neuauflage der 36 Jahre alten Kult-Komödie ist jetzt endlich ein Kinostart in Sicht

Es hat ein Weilchen gedauert, aber jetzt steht tatsächlich der Kinostart für die neue Nackte Kanone fest. Bildquelle: United International Pictures

Es ist offiziell: Am 18. Juli 2025 startet Die nackte Kanone im Kino. Damit ist nicht das 36 Jahre Original mit Leslie Nielsen gemeint, sondern die Neuauflage/Quasi-Fortsetzung mit Liam Neeson als Frank Drebin Jr.

Die Nackte Kanone 2025 - vor und hinter der Kamera

Das berichten unter anderem Deadline und Variety, nachdem die Rückkehr von Die nackte Kanone bereits 2009 und damit vor knapp 15 Jahren angekündigt wurde. Das Projekt von Regisseur Akiva Schaffer (The Lonely Island) und Produzent Seth MacFarlane (Family Guy, Ted) schafft es damit endlich aus der Entwicklungshölle.

Für das Drehbuch zeichnet sich Schaffer gemeinsam mit Dan Gregor und Doug Man verantwortlich, die 2022 Chip und Chap: Die Ritter des Rechts in die Kinos brachten. Die Komödie kommt bei Rotten Tomatoes auf eine durchschnittliche Kritiker-Wertung von 80 Punkten.

Konkrete Details zur Handlung gibt es im Moment nicht. Wir wissen lediglich, dass der neue Film sich nicht nur die altbekannte Trilogie, sondern auch die vorangegangene TV-Serie Die nackte Pistole von 1982 zum Vorbild nimmt. Neeson soll dabei nicht Frank Drebin, sondern dessen Sohn Frank Drebin Jr. spielen.

Heute zählt Die nackte Kanone noch immer zu den besten Komödien aller Zeiten, die Leslie Nielsen unsterblich machen sollte. Der erste Kinofilm spielte 1988 bei einem Budget von 12 Millionen US-Dollar weltweit über 150 Millionen ein, zwei direkte Fortsetzungen ließen nicht lange auf sich warten. Ob Liam Neeson dessen Fußstapfen auszufüllen vermag, erfahren wir spätestens zum 18. Juli 2025.

Was haltet ihr davon, dass Die nackte Kanone auch ohne Leslie Nielsen zurückkehren soll: Freut ihr euch über das Projekt von Akiva Schaffer und Seth MacFarlane mit Liam Neeson vor der Kamera oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist eurer Meinung nach der beste Film mit Leslie Nielsen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!