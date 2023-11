Eine 35 Jahre alte Kult-Komödie mit Arnold Schwarzenegger wird nicht fortgesetzt, aber es gibt Trost

Nein, aus Twins 2 beziehungsweise Triplets mit Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito wird wirklich nichts mehr. Bildquelle: Universal Pictures

Wusstet ihr, dass Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito insgeheim Zwillinge sind? Zumindest, wenn man der Kult-Komödie Twins von 1988 Glauben schenken darf. Und dafür war eigentlich schon lange eine Fortsetzung geplant, bei der mit Ivan Reitman sogar der Regisseur des ersten Teils zurückkehren wollte.

Keine Drillinge für Schwarzenegger und DeVito

Doch daraus wurde bis heute nichts. Danny DeVito persönlich zufolge sollten Fans der Komödie auch nicht länger darauf warten und hoffen. In einem neuen Interview mit GQ verrät der Schauspieler mit einem Augenzwinkern, dass das die Chance für Twins 2 längst verstrichen ist und daran Schwarzeneggers politische Karriere schuld ist:

Wir haben Twins 2 verpasst, weil [Arnold] zu diesem Zeitpunkt Gouverneur [von Kalifornien werden musste. Er hätte stattdessen einfach Twins 2 drehen sollen! [...]

Twins 2 hätte übrigens nicht Twins 2, sondern Triplets (also Drillinge) geheißen. Unter der Regie von Ivan Reitman (Ghostbusters, Kindergarten-Cop) sollte sich ursprünglich Eddie Murphy, später Tracy Morgan als weiterer Bruder zu Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito gesellen.

Nach dem Tod von Reitman im Oktober 2022 gab es zwar noch die Chance, dass Drillinge unter einem anderen Regisseur zustande kommt, doch Ivans Sohn Jason zog dem Projekt letztendlich den Stecker. Übrigens sehr zum Missfallen von Arnold Schwarzenegger, der sich in einem Gespräch mit THR über diese Entscheidung ausgelassen hatte.

Maue Kritiken, aber trotzdem irgendwo Kult

Twins - Zwillinge lief 1988 in den Kinos und kam bei Kritikern nicht unbedingt gut an. Bei Metacritic kommt die Komödie auf nur 53 Punkte im Durchschnitt, bei Rotten Tomatoes sind es sogar nur 42.

Zuschauer konnten dem Film mit durchschnittlich 80 Prozent offenbar mehr abgewinnen und auch an den Kinokassen war Twins ein Erfolg: Bei einem Budget von 15 Millionen US-Dollar konnte die Komödie weltweit über 216 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) und hat sich über die Jahre hinweg zu einer Art Kult-Film gemausert.

Doch noch ein neuer Film mit Schwarzenegger und DeVito?

Danny DeVito schürt aber auch ein wenig Hoffnung auf ein neues Projekt: Ihm zufolge arbeiten er und Arnold Schwarzenegger an etwas, das zwar nichts mit Twins zu tun hat, aber offenbar in eine ähnliche Richtung geht:

[Unsere Idee] dreht sich um zwei Freunde, einfach nur zwei Kerle, weil wir eine so gute Zeit miteinander hatten. Wir ergänzen uns auf unterschiedlichste Arten und Weisen miteinander. Ich bin auch viel kräftiger, als [Arnold] es ist.

Was genau es damit auf sich hat und ob diese Idee tatsächlich in die Tat umgesetzt wird, lässt sich momentan nicht sagen. Falls Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito tatsächlich nochmal gemeinsam vor der Kamera stehen, halten wir euch darüber natürlich auf dem Laufenden.

