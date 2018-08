Die Siedler: History Collection - Neuauflagen aller sieben Teile kommen für moderne PCs

Die Siedler History Collection soll Siedler 1 bis 7 in verbesserter Fassung auf moderne Betriebssysteme zurückbringen. Das hat Ubisoft auf der gamescom 2018 bekanntgegeben. Die Siedler History Collection wird am 15. November 2018 dieses Jahr bei Uplay erscheinen.

Die History Edition des ersten Teils soll sogar schon bald nach der Ankündigung verfügbar sein. Gamescom-Besucher können sich bei Ubisoft bereits einen Code sichern. Außerdem sind Siedler 2 bis 4 auf der Messe spielbar. Die Neuauflagen machen die alten Spiele unter anderem fit für moderne Systeme, schalten höhere Auflösungen frei und bringen Multiplayer-Unterstützung zurück. Im Fall von Siedler 3 bis 7 heißt das Online-Server über Uplay, die ersten beiden Teile lassen sich genau wie früher per Splitscreen mit zwei Mäusen am gleichen Rechner spielen.

Die Geschichte der Siedler: Die Wuselserie (Plus)

Alle Details findet ihr in unserer Preview zur Siedler History Collection. Wenn ihr nach der Vergangenheit auch noch in die Zukunft der Serie blicken, dann schaut doch auch mal in unsere große Plus-Titelstory zum kommenden Siedler-Reboot von Serien-Erfinder Volker Wertich rein!

Die Siedler: History Collection - Screenshots ansehen