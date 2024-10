91 Prozent positiv: Einen der besten Kinofilme 2024 findet ihr schon jetzt im Streaming-Abo - doch der ist nichts für schwache Nerven!

Habt ihr The Substance im Kino verpasst, dann ... habt ihr wirklich etwas verpasst. Bildquelle: Mubi

Absolut wahnsinnig , komplett verrückt und zum Erbrechen widerlich . Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Reaktionen zu einem neuen Horrorfilm klingen wie Musik in meinen Ohren. Die Rede ist natürlich von The Substance, der längst von Kritikern als einer der besten Filme von 2024 bezeichnet wurde und auch schon in deutschen Kinos lief.

Und jetzt - nur wenige Wochen nach dem hiesigen Kinostart im September - gibt’s The Substance sogar schon im Streaming-Abo. Allerdings nicht bei Netflix, Prime Video oder Disney Plus, sondern bei dem verhältnismäßig unbekannten Service Mubi. Weiter unten dazu mehr.

Was für ein Film The Substance überhaupt ist

Worum geht’s in The Substance? Wie bei jedem (Horror-)Film wisst ihr am besten so wenig wie möglich über die Handlung. Ich versuche es bei der folgenden Beschreibung aber so kurz, knapp und natürlich spoilerfrei wie möglich zu halten.

Die einst gefeierte Schauspielerin Elisabeth Sparkle (Demi Moore) hat ihre besten Zeiten längst hinter sich. Zu ihrem 50. Geburtstag wird ihr dann auch noch von dem widerlichen Studiochef Harvey (Dennis Quaid) die eigene Fitness-Show weggenommen. Eine jüngere und attraktivere Nachfolgerin soll her.

Elizabeth kämpft mit der Tatsache, dass sie älter wird und von ihrem Umfeld entsprechend immer undankbarer behandelt wird. Inmitten ihrer Verzweiflung tritt die titelgebende Wunderdroge in ihr Leben, die ihr ein wahres Wunder verspricht: Eine jüngere Version von sich selbst zu schaffen, die von Margaret Qualley dargestellt wird und auf den Namen Sue hört.

Die Substanz kommt jedoch mit strengen Regeln daher. Wer dagegen verstößt, zahlt einen hohen Preis. Und natürlich gerät das fragile Gleichgewicht ins Wanken, weil Sue mehr und mehr Zeit und Raum einnimmt und darunter Elizabeth immer mehr leiden muss.

2:30 Im Horrorfilm The Substance wird der (Alb-)Traum nach Verjüngung wahr

Wieso ihr The Substance unbedingt schauen solltet

Wie gut ist The Substance? Mit einer Laufzeit von stolzen zwei Stunden und 20 Minuten wird euch der Horrorfilm eine ganze Weile unterhalten - und das auf höchstem Niveau! Während meines Kinobesuchs im September verging die Zeit wie im Flug und ich hätte keine Sekunde von The Substance missen wollen.

Denn Regisseurin Coralie Fargeat gelingt das Kunststück, eine ziemlich raffinierte Satire auf Schönheitswahn, Doppelstandards und die oberflächliche Medienwelt auf die Leinwand zu bannen. The Substance ist clever inszeniert und hält dem Zuschauer nicht unähnlich zu Black Mirror den Spiegel vor, während Demi Moore, Margaret Qualley und auch Dennis Quaid schauspielerische Leistungen der Spitzenklasse abliefern.

Darüber hinaus gipfelt The Substance in einem spektakulären Finale, für das sich selbst hartgesottene Body-Horror-Fans warm anziehen müssen. Wer zum Beispiel die Arbeit von David Cronenberg oder auch John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt liebt, kommt hier komplett auf seine Kosten. Die letzten 20 Minuten von The Substance sind absolut widerlich und so verstörend herrlich, dass sie euch noch lange verfolgen werden.

In einer der widerlichsten Szenen von The Substance spritzt übrigens kein Tropfen Blut. Bildquelle: Mubi

Was für ein Streamingdienst ist Mubi?

Mubi präsentiert sich selbst nicht als Alternative zum Kino, sondern viel eher zu konventionellen Streamingdiensten wie zum Beispiel Netflix oder Prime Video. Auf der Plattform lassen sich damit eher Filme abseits etablierter Blockbuster für die breite Masse finden.

So gehören aktuell neben The Substance zum Beispiel Filme wie Midsommar, Moonlight, Silver Linings, Blau ist eine warme Farbe oder The Fall zum Programm. Eine Übersicht findet ihr hier.

Die monatlichen Preise gehen ab 14 Euro los und es gibt sogar ein Modell, bei dem in ausgewählten Städten ein wöchentliches Kinoticket involviert ist. Wollt ihr nur mal reinschnuppern, steht euch ein siebentägiger Probezeitraum zur Verfügung. Alternativ funktioniert das auch über die Channel-Funktion bei Prime Video.

The Substance wird übrigens auch auf Blu-ray und DVD erscheinen - allerdings erst am 1. Juli 2025. Ihr dürft aber wahrscheinlich auch damit rechnen, dass der grandiose Body-Horror-Film mit 91 Prozent positiven Kritiken bei Rotten Tomatoes noch davor bei anderen Streamingdiensten landet. Abwarten.

Habt ihr The Substance bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!