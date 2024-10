Gleich zwei Actionfilme mit Henry Cavill scheiterten 2024 im Kino, sind dafür jetzt im Streaming-Abo große Hits

Sowohl Argylle als auch The Ministry of Ungentlemanly Warfare sind an den Kinokassen weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Bildquelle: Universal Pictures/Apple TV+

2024 hätte das Kinojahr für Henry Cavill sein können. Nachdem der breitgebaute Nerd unserer Herzen sich von seinen Rollen als Superman und The Witcher verabschiedete, trat er Anfang des Jahres in gleich zwei neuen Actionfilmen auf: Argylle und The Ministry of Ungentlemanly Warfare.

Zwei Actionfilme mit Henry Cavill und zwei Kino-Flops

Doch beide Filme floppten und spielten an den Kinokassen vergleichbar wenig Geld ein. Bei einem Budget von 200 Millionen Dollar kam Matthew Vaughns neuester Streich weltweit auf 91 Millionen. Das Werk von Guy Ritchie kostete wiederum 60 Millionen US-Dollar und konnte lediglich 26 Millionen einspielen.

In deutsche Kinos schaffte es der letzte Leinwandstreifen erst gar nicht, stattdessen landete der Spionage-Action-Thriller mit Cavill, Alan Ritchson und Eiza Gonzalez bei Prime Video. Zumindest von Zuschauern gab es noch viel Liebe für Ungentlemanly Warfare, so steht der Film auf Rotten Tomatoes aktuell bei einem Audience Score von 93 Prozent.

2:05 The Ministry of Ungentlemanly Warfare: Henry Cavill geht im Weltkriegs-Actionfilm auf Nazi-Jagd

Autoplay

Argylle tut sich im direkten Vergleich wesentlich schwerer, denn hier hagelt es vor allem seitens der Presse harsche Kritik: Der als Grundstein für ein neues Franchise gedachte Actionfilm wird mit mageren 33 Prozent in den Reviews geradezu zerrissen. Seitdem ist es um die großen Pläne für Sequels und Spin-offs verdächtig still geworden.

Vielleicht, aber nur vielleicht, dürfen Fans des einen oder anderen Films doch noch auf Sequels hoffen. Denn offenbar finden sowohl Argylle als auch The Ungentlemanly Warfare Anklang im Heimkino.

So zählt Letzterer aktuell zu den populärsten Filmen weltweit bei Prime Video (wie Collider berichtet), während Ersterer erneut die Top 10 bei Apple TV+ erklimmt. Das ist insofern bemerkenswert, weil beide Actionfilme mit Henry Cavill eigentlich schon vor Monaten im Repertoire der jeweiligen Streamingdienste landeten.

2:43 Henry Cavill als fiktiver Agent: Was im Actionfilm Argylle geschrieben wird, wird zur Realität

Was steht als Nächstes für Henry Cavill an?

Aktuell kennen wir bereits die folgenden Projekte, für die Henry Cavill in absehbarer Zeit vor der Kamera stehen soll:

Cavill wird dank Regisseur Chad Stahelski (John Wick) zum unsterblichen Highlander . Der Kinostart des Fantasy-Reboots soll 2026 erfolgen.

. Der Kinostart des Fantasy-Reboots soll 2026 erfolgen. Eigentlich soll Cavill eine Verfilmung von Warhammer 40k für Amazon verantworten, doch zuletzt drohte dieses Projekt zu scheitern.

für Amazon verantworten, doch zuletzt drohte dieses Projekt zu scheitern. Amazon verfilmt ebenfalls den Anime-Klassiker Voltron , bei der Cavill mitmischt.

, bei der Cavill mitmischt. Nach seinem Cameo in Deadpool & Wolverine soll Cavill für eine richtige Rolle ins Marvel Cinematic Universe zurückkehren - offiziell bestätigt ist das allerdings nicht.

Mehr zu Cavills neuen Projekten könnt ihr unter den Links in der Box oben nachlesen.

Habt ihr Argylle und/oder The Ministry of Ungentlemanly Warfare bereits gesehen? Wenn ja, wie gut haben euch die jeweiligen Actionfilme gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf alle eure Meinung gespannt!