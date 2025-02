Die Sims 1 und 2: Patch sollte Abstürze und Startfehler beheben, doch für viele gibt's jetzt ganz neue Probleme

Bei der Sims Legacy Collection brennt's - und das nicht nur, wenn eure Figuren nicht kochen können.

Die Freude über die Neuveröffentlichungen von Die Sims 1 und Die Sims 2 währte bei vielen Fans nur kurz. Technische Probleme, Abstürze und Startschwierigkeiten sorgten für Frust – nun soll ein erster Patch Besserung bringen. Doch wie ein Blick in die Community zeigt, sind damit längst nicht alle Probleme gelöst.

Patch bringt erste Verbesserungen …

Schon kurz nach dem Release hagelte es Kritik: Die Spiele starteten oft nicht, litten unter Abstürzen oder anderen technischen Problemen. Auf Steam sind die Reviews entsprechend durchwachsen.

Mit dem frisch veröffentlichten ersten Patch sollen nun zumindest einige dieser Probleme angegangen werden. Laut Patch Notes wurde vor allem an der Stabilität gearbeitet:

Abstürze bei Alt+Tab oder Alt+Enter wurden reduziert.

Startprobleme bei Die Sims 1 – das Spiel sollte nun in den meisten Fällen tatsächlich starten.

Fehlerhafte Darstellungen in der Nachbarschaftskarte und beim Reisen wurden behoben.

Einige Grafikprobleme und Clipping-Fehler wurden korrigiert.

Verschwundene Sims und unendliche Ladebildschirme in Die Sims 2 sollen seltener auftreten.

Doch EA dämpft die Erwartungen selbst: Einige Probleme seien komplexer und würden länger dauern, bis sie behoben sind. Die Sims 1 etwa läuft zwar jetzt auf mehr Systemen – aber eben nicht auf allen. Und genau da liegt das Problem.

… doch neue Fehler tauchen auf

Ein Blick in die Community-Foren zeigt: Der Patch hat nicht alle Schwierigkeiten beseitigt – und teilweise sogar neue geschaffen. Auf Reddit klagen mehrere Nutzer darüber, dass Die Sims 1 nun mit einem Vulkan-Fehler abstürzt.

Offenbar wurde das Spiel für die Neuveröffentlichung auf die moderne Vulkan-API portiert, was technisch ein großer Aufwand ist. Leider scheint genau das für neue Probleme zu sorgen. Auch die Soundqualität scheint bei einigen Spielern niedriger als erwartet zu sein, was sich etwa in dumpf klingenden Stimmen der Sims äußert.

Andere berichten, dass ihr Spiel vor dem Patch problemlos lief – und jetzt gar nicht mehr startet. Auch verschwindende Sims in Die Sims 2 seien weiterhin ein Problem.

Besonders kurios: Mehrere Spieler beklagen, dass ihre Sims keine gekochten Mahlzeiten mehr essen können – stattdessen leben sie nur noch von Müsli und Salat.

Während einige Fans sich freuen, dass EA überhaupt an Updates arbeitet, haben andere bereits die Geduld verloren. Einige Spieler berichten, dass sie die Spiele zurückgegeben haben, weil sie schlicht nicht spielbar waren. Bleibt abzuwarten, wie schnell EA und Maxis die nächsten Updates liefern – und ob sie damit tatsächlich alle Baustellen schließen können.

Die vollständigen Patch Notes für das erste Update findet ihr auf der zweiten Seite dieses Artikels.