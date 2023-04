Die Sims 4 durch Free2Play auf Erfolgskurs: EA meldet neuen Spieler-Rekord

Die Sims 4 wird dank Free2Play noch mehr gespielt und das wirkt sich auch auf die DLCs aus.

Die Sims war schon seit dem allerersten Ableger ein bahnbrechender Erfolg für EA und Sims 4 legt nun die Messlatte noch höher. Die Lebenssimulation hat in den vergangenen Monaten nochmal ordentlich zugelegt und vermeldet nun einen neuen Spieler-Rekord: Ganze 70 Millionen Spielerinnen und Spieler haben sich in ihrem Leben mindestens ein Mal auch an ihr digitales Leben gewagt.

Vor allem seit Oktober 2022 stiegen die Spielerzahlen dabei nochmal um eine gewaltige Menge an. Stolze 16 Millionen neue Spielerinnen und Spieler wurden seither verzeichnet, außerdem wird Sims 4 derzeit 54 Prozent öfter pro Woche angeschmissen als davor. 75 Prozent der neuen Spielerinnen und Spieler die außerhalb von Nordamerika leben, stammen laut EA aus sogenannten Wachstumsgebieten , zu denen wohl auch Deutschland zählt.

Großer Wachstum durch Free2Play

Diese Zahlen fallen aber natürlich nicht einfach so vom Himmel. Im Oktober 2022 stellte EA das Bezahlmodell von Die Sims 4 erheblich um und wechselte auf ein Free2Play-Modell. Demnach kann jeder das Hauptspiel kostenlos runterladen, die über 60 DLCs kosten aber nach wie vor einiges an Geld. Mit unserer Hilfe findet ihr heraus, welche Zusatzinhalte sich am meisten lohnen.

Offenbar hilft dieses Modell aber nicht nur dabei, die reinen Spielerzahlen zu steigern. Es hat sich auch positiv auf die Verkaufszahlen der DLCs ausgewirkt. Der brandneue DLC Zusammen wachsen hat sich in der ersten Woche besser verkauft als irgendein Erweiterungspack davor. Was aber auch gut daran liegen kann, dass der DLC durchaus einige lang erwartete Neuerungen mit sich bringt. Auch unsere Sims-Expertin Natalie war von der Erweiterung verzückt.

2:14 Sims 4: Die mit Spannung erwartete Erweiterung »Zusammen wachsen« im ersten Trailer

Wie geht es für Die Sims weiter?

Fürs Erste wird Die Sims 4 wohl noch eine Weile begleitet und sollte wohl auch noch den ein oder anderen DLC spendiert bekommen. Immerhin liegt die Free2Play-Umstellung noch nicht lange zurück. Doch am Horizont bahnt sich schon der nächste Teil an.

Erst kürzlich wurde Die Sims 5 enthüllt, das aktuell noch unter dem Namen Project Rene bekannt ist. Ein Release ist für den Nachfolger aber noch nicht absehbar. Im Podcast habe sich unsere Experten darüber ausgetauscht, was sie sich davon erhoffen.

Wie seht ihr aktuell Sims 4? Der neuste Teil wurde zum Release ja eher wenig positiv aufgenommen, hat sich in den fast zehn Jahren seitdem aber auch stetig weiterentwickelt. Seid ihr mit dem aktuellen Zustand zufrieden, oder könnt ihr euch immer noch nicht dafür erwärmen. Haltet ihr die Free2Play-Strategie langfristig für den besseren Weg? Schreibt uns eure Meinungen in die Kommentare!